Глинская из "МастерШеф" дала рецепт запеканки из теста фило: "Очень просто и очень вкусно"

Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом простого, но изысканного блюда - запеканки из теста фило. Она подходит как для завтрака.
Как сообщает РБК-Украина, рецептом простой запеканки Глинская поделилась в Stories на своей странице в Instagram.
"Здесь все очень просто и очень вкусно", - заверила Глинская и показала аппетитные фото румяного блюда.
Кулинар советует взять 8 листов теста фило, завернуть в них начинку в виде рулетов и выложить их на противень с пергаментом. Затем запекать в духовке при температуре 190°C примерно 15 минут.
350 граммов творога
2 яйца
100 граммов сметаны
100 граммов брынзы
300 граммов зеленого лука
300 граммов шпината
укроп
80 граммов моцареллы
3 отваренные картофелины (натереть на крупной терке)
соль.
Лук и шпинат перед добавлением в начинку следует пассеровать.
Замороженное тесто - находка для тех, кто любит выпечку, но не хочет тратить на это много времени. И если вы планируете что-то готовить из фило, учтите следующие советы:
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