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Глинская из "МастерШеф" дала рецепт запеканки из теста фило: "Очень просто и очень вкусно"

Лиза Глинская (фото предоставлено кулинаркой)
Автор: Полина Иваненко

Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом простого, но изысканного блюда - запеканки из теста фило. Она подходит как для завтрака.

Как сообщает РБК-Украина, рецептом простой запеканки Глинская поделилась в Stories на своей странице в Instagram.

Что готовить из теста фило

"Здесь все очень просто и очень вкусно", - заверила Глинская и показала аппетитные фото румяного блюда.

Запеканка из теста фило (скриншот)

Кулинар советует взять 8 листов теста фило, завернуть в них начинку в виде рулетов и выложить их на противень с пергаментом. Затем запекать в духовке при температуре 190°C примерно 15 минут.

Для начинки вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 350 граммов творога

  • 2 яйца

  • 100 граммов сметаны

  • 100 граммов брынзы

  • 300 граммов зеленого лука

  • 300 граммов шпината

  • укроп

  • 80 граммов моцареллы

  • 3 отваренные картофелины (натереть на крупной терке)

  • соль.

Лук и шпинат перед добавлением в начинку следует пассеровать.

Глинская дала рецепт запеканки с сыром (скриншот)

Как готовить из теста фила - основные советы

Замороженное тесто - находка для тех, кто любит выпечку, но не хочет тратить на это много времени. И если вы планируете что-то готовить из фило, учтите следующие советы:

  • Быстро работайте с тестом, так как оно очень нежное. Фило высыхает буквально за минуты на воздухе. Всегда держите тесто, с которым не работаете, накрытым влажным полотенцем или пленкой.
  • Нельзя катать или мять. Тесто очень тонкое и ломкое, его не надо растягивать, потому что оно уже готово к использованию.
  • Промазывайте каждый слой. Чтобы фило стало хрустящим и не слипалось, каждый лист смазывайте растопленным сливочным или растительным маслом (можно с помощью кисточки). Это также дает румяную корочку после выпекания.
  • Заворачивайте плотно, но не сжимайте. Когда формируете рулеты или конверты, плотно заворачивайте начинку, но не пережимайте, потому что тесто может порваться.
  • Подберите правильную температуру выпекания. Фило быстро запекается: оптимальная температура 180-200 градусов, а время зависит от блюда (часто 15-25 мин). Следите, чтобы не пересушить верх.
  • Не кладите слишком влажную начинку. Она должна быть максимально сухой (шпинат и лук следует обжарить или отжать). Иначе тесто размокнет и не будет хрустящим.
  • Для десертов добавьте сахар между слоями. В сладких блюдах между листами можно сыпать немного сахара или корицы, это сделает блюдо более карамелизированным.

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