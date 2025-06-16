"Готова допомогти": Цибульська неочікувано звернулася до Сердючки після мовного скандалу

Так, у своїй емоційній заяві Цибульська не засуджує Данилка, але наголошує - сьогодні кожне слово на сцені має вагу, а артист - це не просто шоу, а той, хто задає тон і формує культуру.

"Вєрка Сердючка - це частина мого дитинства. Весілля, дискотеки, голосно, смішно, без правил. Але ми всі виросли", - написала зірка.

Оля Цибульська у дитинстві (фото: instagram.com/cybulskaya)

Вона підкреслила, що в час, коли Україна щодня втрачає дітей, мову та домівки, артистам важливо не ігнорувати реальність і робити свідомий вибір.

"І в момент, коли країна втрачає дітей, мову, домівки - артист на сцені - це вже не просто шоу. Це - меседж, це - тон, це - напрямок", - зазначила вона.

Оля заявила, що не вірить у те, що російська мова на українській сцені нині - це просто звичка.

І додала, що навіть "космічна народна любов до легенди" не є виправданням для використання мови агресора.

"Ми сьогодні не граємось у "пофіг". Ми формуємо культуру, якою будуть пишатись ті, хто вижив. І навіть космічна народна любов до легенди - не виправдовує російську мову", - додала вона.

На завершення співачка звернулася до Вєрки Сердючки напряму та запропонувала свою допомогу в адаптації улюблених пісень.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

"@v_serduchka я готова сісти поруч і допомогти зробити найкращий переклад улюблених хітів", - написала артистка.

Нагадаємо, раніше в команді Андрія Данилка прокоментували мовний скандал навколо концерту Вєрки Сердючки, що відбувся 13 червня в Києві.

Там наголосили, що артистка не використовувала російську мову, а спілкувалася своїм локальним діалектом, який є невід'ємною частиною образу.