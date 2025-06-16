"Готова помочь": Цибульская неожиданно обратилась к Сердючке после языкового скандала

Так, в своем эмоциональном заявлении Цибульская не осуждает Данилко, но подчеркивает - сегодня каждое слово на сцене имеет вес, а артист - это не просто шоу, а тот, кто задает тон и формирует культуру.

"Верка Сердючка - это часть моего детства. Свадьбы, дискотеки, громко, смешно, без правил. Но мы все выросли", - написала звезда.

Оля Цибульская в детстве (фото: instagram.com/cybulskaya)

Она подчеркнула, что во время, когда Украина ежедневно теряет детей, язык и дома, артистам важно не игнорировать реальность и делать сознательный выбор.

"И в момент, когда страна теряет детей, язык, дома - артист на сцене - это уже не просто шоу. Это - месседж, это - тон, это - направление", - отметила она.

Оля заявила, что не верит в то, что русский язык на украинской сцене сейчас - это просто привычка.

И добавила, что даже "космическая народная любовь к легенде" не является оправданием для использования языка агрессора.

"Мы сегодня не играем в "пофиг". Мы формируем культуру, которой будут гордиться те, кто выжил. И даже космическая народная любовь к легенде - не оправдывает русский язык", - добавила она.

В завершение певица обратилась к Верке Сердючке напрямую и предложила свою помощь в адаптации любимых песен.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

"@v_serduchka я готова сесть рядом и помочь сделать лучший перевод любимых хитов", - написала артистка.

Напомним, ранее в команде Андрея Данилко прокомментировали языковой скандал вокруг концерта Верки Сердючки, который состоялся 13 июня в Киеве.

Там отметили, что артистка не использовала русский язык, а общалась на своем локальном диалекте, который является неотъемлемой частью образа.