Халк Хоган у кіно: 8 фільмів, у яких рестлер став супергероєм, "містером нянею" та рятівником світу

Новина про смерть Халка Хогана вразила не лише світ спорту. Він був рестлером, а ще грав у кіно, його персонажі завжди були яскравими та особливими.

РБК-Україна зібрало для вас кращі фільми з Халком Хоганом, які варто подивитися всім.

"Без правил"

Перший великий кінопроект, створений спеціально під Халка. Він грає рестлера на ім’я Ріп, який стикається з небезпечною корпорацією, яка створює нове шоу жорстоких боїв. Фільм вважають культовим прикладом рестлінг-кіно.

"Коммандо з передмістя"

Фантастична комедія, де Хоган - космічний суперсолдат Шеп, який змушений переховуватися серед звичайних американців. Він живе в будинку з родиною і постійно потрапляє в кумедні ситуації.

"Містер Няня"

Колишній рестлер стає нянею двох нестерпних дітей, і сильно про це шкодує. Вибухи, пастки, милі моменти та абсолютна безтурботність - саме це зробило фільм справжнім хітом серед дітей 90-х. Хоган тут, ніби супермен, який мусить впоратися не з лиходіями, а з дитячим хаосом.

"Санта Здоровань"

Мільйонер і самозакоханий бодібілдер отримує удар по голові й вирішує, що він Санта-Клаус. А потім на нього чекає боротьба з бандитами, які хочуть знищити дитячий притулок. Сюжет абсурдний, але фільм дарує якесь особливе й приємне тепло.

"Клуб шпигунів"

Тут Хоган грав агента під прикриттям, який живе подвійним життям. Його син дізнається правду, і обоє занурюються в шпигунські пригоди. Фільм для підлітків з типовими сюжетними "фішками": лазери, лиходії, взаємини дітей та батьків.

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