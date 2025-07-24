ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Халк Хоган у кіно: 8 фільмів, у яких рестлер став супергероєм, "містером нянею" та рятівником світу

Четвер 24 липня 2025 19:28
UA EN RU
Халк Хоган у кіно: 8 фільмів, у яких рестлер став супергероєм, "містером нянею" та рятівником світу Халк Хоган помер 24 липня (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Новина про смерть Халка Хогана вразила не лише світ спорту. Він був рестлером, а ще грав у кіно, його персонажі завжди були яскравими та особливими.

РБК-Україна зібрало для вас кращі фільми з Халком Хоганом, які варто подивитися всім.

"Без правил"

Перший великий кінопроект, створений спеціально під Халка. Він грає рестлера на ім’я Ріп, який стикається з небезпечною корпорацією, яка створює нове шоу жорстоких боїв. Фільм вважають культовим прикладом рестлінг-кіно.

"Коммандо з передмістя"

Фантастична комедія, де Хоган - космічний суперсолдат Шеп, який змушений переховуватися серед звичайних американців. Він живе в будинку з родиною і постійно потрапляє в кумедні ситуації.

"Містер Няня"

Колишній рестлер стає нянею двох нестерпних дітей, і сильно про це шкодує. Вибухи, пастки, милі моменти та абсолютна безтурботність - саме це зробило фільм справжнім хітом серед дітей 90-х. Хоган тут, ніби супермен, який мусить впоратися не з лиходіями, а з дитячим хаосом.

"Санта Здоровань"

Мільйонер і самозакоханий бодібілдер отримує удар по голові й вирішує, що він Санта-Клаус. А потім на нього чекає боротьба з бандитами, які хочуть знищити дитячий притулок. Сюжет абсурдний, але фільм дарує якесь особливе й приємне тепло.

"Клуб шпигунів"

Тут Хоган грав агента під прикриттям, який живе подвійним життям. Його син дізнається правду, і обоє занурюються в шпигунські пригоди. Фільм для підлітків з типовими сюжетними "фішками": лазери, лиходії, взаємини дітей та батьків.

Також дивіться:

  • "Ультиматум"
  • "Воїни-привиди: Атака на острів Диявола"
  • "Три ніндзі: Спекотний полудень на високій горі"

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу фильмы Зірки шоу-бізнесу Фільми
Новини
Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни
Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки