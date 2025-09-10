ua en ru
Євген Кошовий вперше розкрив, яку професію обрала його старша донька

Середа 10 вересня 2025 16:01
Євген Кошовий вперше розкрив, яку професію обрала його старша донька Євген Кошовий з донькою Варварою (фото: instagram.com/yalta_k)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про майбутнє своєї 17-річної доньки Варвари. Дівчина вже визначилася з професією та розпочала навчання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Кошовий розповів в коментарі програмі "Ближче до зірок".

Що сказав Кошовий про навчання доньки

Старша Варвара цього року стала студенткою вищого навчального закладу.

"Вона вибрала собі професію, на яку буде навчатися, - менеджмент і режисура шоу-бізнесу", - розповів гуморист.

Він також розкрив, у якому форматі проходитиме навчальний процес.

"Вона там онлайн буде займатися в інституті до свого повноліття", - сказав він.

Втім, у якому саме закладі здобуватиме освіту Варвара, Кошовий не уточнив.

Євген Кошовий вперше розкрив, яку професію обрала його старша донькаКошовий з дружиною та доньками (фото: instagram.com/yalta_k)

Як відомо, раніше Варвара планувала переїхати до Польщі й вступати на спеціальності вокал або акторська майстерність, проте зрештою змінила напрямок і вирішила залишитися в Україні.

Ще минулого року Кошовий розповідав про мрію Варвари стати співачкою. Вона кілька років займається вокалом.

Цього року сім'я розглядала вступ доньки до Академії естрадного та циркового мистецтв у Києві. Проте, чи вступила вона саме туди, не відомо.

Зірковий тато у вибір доньки не втручався. З власного досвіду знає, як це неприємно. Саме тому у вихованні дітей намагається їх направляти, а не вказувати їм шлях.

Євген Кошовий вперше розкрив, яку професію обрала його старша донькаКошовий з донькою Варварою (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)​​​​​​​

Що відомо про особисте життя Євгена Кошового

Гуморист з 2007 року живе у шлюбі з коханою Ксенією. Пара разом виховує двох доньок - Варвару та молодшу Серафіму, яка цього року пішла до 5 класу.

