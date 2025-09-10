Євген Кошовий вперше розкрив, яку професію обрала його старша донька
Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про майбутнє своєї 17-річної доньки Варвари. Дівчина вже визначилася з професією та розпочала навчання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Кошовий розповів в коментарі програмі "Ближче до зірок".
Що сказав Кошовий про навчання доньки
Старша Варвара цього року стала студенткою вищого навчального закладу.
"Вона вибрала собі професію, на яку буде навчатися, - менеджмент і режисура шоу-бізнесу", - розповів гуморист.
Він також розкрив, у якому форматі проходитиме навчальний процес.
"Вона там онлайн буде займатися в інституті до свого повноліття", - сказав він.
Втім, у якому саме закладі здобуватиме освіту Варвара, Кошовий не уточнив.
Кошовий з дружиною та доньками (фото: instagram.com/yalta_k)
Як відомо, раніше Варвара планувала переїхати до Польщі й вступати на спеціальності вокал або акторська майстерність, проте зрештою змінила напрямок і вирішила залишитися в Україні.
Ще минулого року Кошовий розповідав про мрію Варвари стати співачкою. Вона кілька років займається вокалом.
Цього року сім'я розглядала вступ доньки до Академії естрадного та циркового мистецтв у Києві. Проте, чи вступила вона саме туди, не відомо.
Зірковий тато у вибір доньки не втручався. З власного досвіду знає, як це неприємно. Саме тому у вихованні дітей намагається їх направляти, а не вказувати їм шлях.
Кошовий з донькою Варварою (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Що відомо про особисте життя Євгена Кошового
Гуморист з 2007 року живе у шлюбі з коханою Ксенією. Пара разом виховує двох доньок - Варвару та молодшу Серафіму, яка цього року пішла до 5 класу.
Вас також може зацікавити:
- Тіна Кароль розчулила новими фото з сином-підлітком
- Онука Софії Ротару раптово показалася з Трампом
- Квіткова прокоментувала чутки про вагітність після заручин з Бражком.