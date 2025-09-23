HBO Max офіційно стане доступним в Україні: розкрито вартість підписки

HBO Max виходить на ринок України

Точної дати старту поки не розкривають, проте вже оприлюднені тарифні плани для майбутніх абонентів.

Українським користувачам запропонують два основні пакети:

Стандартний - 7,99 євро на місяць (приблизно 336 грн). Він дає можливість дивитися контент одночасно на двох пристроях у якості Full HD, а також завантажувати до 30 відео для перегляду офлайн (з певними обмеженнями).

Преміум - 9,99 євро на місяць (приблизно 420 грн). Цей план відкриває доступ до чотирьох пристроїв одночасно (два з яких можуть транслювати спорт), забезпечує роздільну здатність до 4K UHD із підтримкою Dolby Atmos, а також дозволяє зберігати до 100 відео для офлайн-перегляду.

HBO Max офіційно стане доступним в Україні (скріншот)

Окремо обидва пакети можна доповнити спортивним модулем вартістю 3 євро.

До нього входять канали Eurosport 1 та Eurosport 2, а також прямі трансляції змагань, зокрема з тенісу та велоспорту.

Як працював HBO-контент в Україні раніше

Ще у вересні 2023 року медіасервіс MEGOGO підписав багаторічну ліцензійну угоду з Warner Bros. Discovery.

Завдяки цьому українські глядачі отримали офіційний доступ до культових серіалів HBO і Max - серед них "Дім Дракона", "Гра престолів" та "Ейфорія".

Крім того, MEGOGO отримав права на дубляж і озвучення фільмів та серіалів, які раніше не мали україномовної локалізації.