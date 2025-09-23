HBO Max офіційно стане доступним в Україні: розкрито вартість підписки

Стримінговий сервіс HBO Max офіційно оголосив про вихід на український ринок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на україномовну версію сайту, де зазначено, що запуск відбудеться "найближчим часом".
Точної дати старту поки не розкривають, проте вже оприлюднені тарифні плани для майбутніх абонентів.
Українським користувачам запропонують два основні пакети:
Стандартний - 7,99 євро на місяць (приблизно 336 грн). Він дає можливість дивитися контент одночасно на двох пристроях у якості Full HD, а також завантажувати до 30 відео для перегляду офлайн (з певними обмеженнями).
Преміум - 9,99 євро на місяць (приблизно 420 грн). Цей план відкриває доступ до чотирьох пристроїв одночасно (два з яких можуть транслювати спорт), забезпечує роздільну здатність до 4K UHD із підтримкою Dolby Atmos, а також дозволяє зберігати до 100 відео для офлайн-перегляду.
Окремо обидва пакети можна доповнити спортивним модулем вартістю 3 євро.
До нього входять канали Eurosport 1 та Eurosport 2, а також прямі трансляції змагань, зокрема з тенісу та велоспорту.
Ще у вересні 2023 року медіасервіс MEGOGO підписав багаторічну ліцензійну угоду з Warner Bros. Discovery.
Завдяки цьому українські глядачі отримали офіційний доступ до культових серіалів HBO і Max - серед них "Дім Дракона", "Гра престолів" та "Ейфорія".
Крім того, MEGOGO отримав права на дубляж і озвучення фільмів та серіалів, які раніше не мали україномовної локалізації.
