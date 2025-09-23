HBO Max официально станет доступным в Украине: раскрыта стоимость подписки

HBO Max выходит на рынок Украины

Точной даты старта пока не раскрывают, однако уже обнародованы тарифные планы для будущих абонентов.

Украинским пользователям предложат два основных пакета:

Стандартный - 7,99 евро в месяц (примерно 336 грн). Он дает возможность смотреть контент одновременно на двух устройствах в качестве Full HD, а также загружать до 30 видео для просмотра офлайн (с определенными ограничениями).

Премиум - 9,99 евро в месяц (примерно 420 грн). Этот план открывает доступ к четырем устройствам одновременно (два из которых могут транслировать спорт), обеспечивает разрешение до 4K UHD с поддержкой Dolby Atmos, а также позволяет сохранять до 100 видео для офлайн-просмотра.

HBO Max официально станет доступным в Украине (скриншот)

Отдельно оба пакета можно дополнить спортивным модулем стоимостью 3 евро.

В него входят каналы Eurosport 1 и Eurosport 2, а также прямые трансляции соревнований, в частности по теннису и велоспорту.

Как работал HBO-контент в Украине раньше

Еще в сентябре 2023 года медиасервис MEGOGO подписал многолетнее лицензионное соглашение с Warner Bros. Discovery.

Благодаря этому украинские зрители получили официальный доступ к культовым сериалам HBO и Max - среди них "Дом Дракона", "Игра престолов" и "Эйфория".

Кроме того, MEGOGO получил права на дубляж и озвучку фильмов и сериалов, которые ранее не имели украиноязычной локализации.