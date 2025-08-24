Хор "Гомін" та Вадим Яценко заспівали гімн України та всіх вразили: "Найкраще виконання"
До Дня Незалежності пролунав Державний гімн у виконанні хору "Гомін” та його соліста Вадима Яценка. Потужне звучання і щира емоція артистів настільки вразили публіку, що відео швидко почало ширитися мережею.
Як хор "Гомін" вразив фанів
Запис відбувався у Львівській органній залі. Першим в кадрі з'явився Яценко, який почав виконувати гімн, а потім вступили й інші учасники хору.
Яценко та "Гомін" виконали гімн (скріншоти)
Такий сюрприз до Дня Незалежності потішив юзерів. Під відео вже з'явилося безліч коментарів, в яких користувачі називають це виконання гімну одним з найкращих. Також фани пишуть:
- "Мороз по шкірі! Які Ви красиві! Слухаю, щоб легше стало на душі! Дякуємо за подарунок!"
- "Браво! Дуже талановиті молоді люди! Дякуємо!"
- "Просто, щиро, без зайвого пафосу і, разом с тим, вишукано і професійно!"
- "Ви неперевершені, низький уклін вам, Слава Україні!"
- "Краще ще ніколи не чули"
- "Найкраще виконання, не можу стримувати сльози"
- "Це якась магія".
Що відомо про хор "Гомін"
Хор "Гомін" - український колектив, який здобув велику популярність завдяки яскравим виступам та сучасному виконанню відомих пісень. Керівником колективу є Вадим Яценко - лауреат всеукраїнського конкурсу хорових диригентів та доктор мистецтв.
Хор отримав широку увагу після вірусних відео у соцмережах. Зокрема, виконання пісні Степана Гіги "Цей сон" у джазовій інтерпретації, яке стало хітом у TikTok та YouTube.
