Хор "Гомін" та Вадим Яценко заспівали гімн України та всіх вразили: "Найкраще виконання"

Неділя 24 серпня 2025 19:51
Хор "Гомін" та Вадим Яценко заспівали гімн України та всіх вразили: "Найкраще виконання" Вадим Яценко (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

До Дня Незалежності пролунав Державний гімн у виконанні хору "Гомін” та його соліста Вадима Яценка. Потужне звучання і щира емоція артистів настільки вразили публіку, що відео швидко почало ширитися мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке вже з'явилося на YouTube-каналі "Сніданку".

Як хор "Гомін" вразив фанів

Запис відбувався у Львівській органній залі. Першим в кадрі з'явився Яценко, який почав виконувати гімн, а потім вступили й інші учасники хору.

Хор &quot;Гомін&quot; та Вадим Яценко заспівали гімн України та всіх вразили: &quot;Найкраще виконання&quot;Яценко та "Гомін" виконали гімн (скріншоти)

Такий сюрприз до Дня Незалежності потішив юзерів. Під відео вже з'явилося безліч коментарів, в яких користувачі називають це виконання гімну одним з найкращих. Також фани пишуть:

  • "Мороз по шкірі! Які Ви красиві! Слухаю, щоб легше стало на душі! Дякуємо за подарунок!"
  • "Браво! Дуже талановиті молоді люди! Дякуємо!"
  • "Просто, щиро, без зайвого пафосу і, разом с тим, вишукано і професійно!"
  • "Ви неперевершені, низький уклін вам, Слава Україні!"
  • "Краще ще ніколи не чули"
  • "Найкраще виконання, не можу стримувати сльози"
  • "Це якась магія".

Що відомо про хор "Гомін"

Хор "Гомін" - український колектив, який здобув велику популярність завдяки яскравим виступам та сучасному виконанню відомих пісень. Керівником колективу є Вадим Яценко - лауреат всеукраїнського конкурсу хорових диригентів та доктор мистецтв.

Хор отримав широку увагу після вірусних відео у соцмережах. Зокрема, виконання пісні Степана Гіги "Цей сон" у джазовій інтерпретації, яке стало хітом у TikTok та YouTube.

