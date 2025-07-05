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Соліст з хору "Гомін", який підкорив TikTok, вперше розповів про дружину: "Разом ще зі школи"

Субота 05 липня 2025 18:38
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Соліст з хору "Гомін", який підкорив TikTok, вперше розповів про дружину: "Разом ще зі школи" Вадим Яценко з хору "Гомін" вже 10 років у шлюбі (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Харизматичний співак Вадим Яценко з хору "Гомін", який підкорив TikTok виконанням пісні Степана Гіги "Цей сон", розповів про своє особисте життя. Виявляється, він давно одружений та виховує сина.

Як повідомляє РБК-Україна, подробицями особистого життя диригент поділився в інтерв'ю медіахабу "Твоє місто".

Що розповів Вадим Яценко про особисте життя

У артиста, яких запав багатьом в душу, є дружина Анастасія Рябошапка з Маріуполя. Разом вони ще з 8 класу школи.

"Дуже рано одружилися. У нас в серпні вже 10 років від моменту нашого весілля", - поділився він.

Дружина - теж співачка. Весь творчий шлях вони пройшли: від школи до консерваторії, де навчалися на диригентсько-хоровому відділі.

"Зараз вона співає у тих різних проєктах, там, де я диригую, вона співає", - розповів він.

Соліст з хору &quot;Гомін&quot;, який підкорив TikTok, вперше розповів про дружину: &quot;Разом ще зі школи&quot;Соліст хору "Гомін" (фото: instagram.com/yatsenko_vadym)

Вадим та Анастасія виховують сина. За словами артиста, хлопець росте "крутим малим".

"Я стараюся бути хорошим татом в першу чергу. У мене крутий малий", - зізнався він.

Вадим також поділився, на чому росте його син. В родині панує українська мова та культура.

"Творчі люди й музиканти й взагалі всі, з ким ми спілкуємося, - це одна якась така творча бульбашка. І в будь-якому випадку малий так само підпадає під закони, які відбуваються в цій бульбашці. Тобто він росте на тих піснях, які ми виконуємо", - сказав він.

Артист також поділився переломним моментом в житті родини дружини. Це сталося на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни вторглися в Маріуполь.

"Ми всі пам'ятаємо ті кадри й те, як усе відбувалося в Маріуполі, на Азовсталі. Там залишилися Настині родичі, зокрема її бабуся. Вона три тижні була в окупації", - поділився він.

На щастя, бабусю вдалося вивезти до Львова, де нині вона допомагає родині з дитиною. Після пережитого жінка теж перейшла на українську мову.

"Жінка, яка все життя проговорила російською в Маріуполі, тепер не говорить жодного російського слова. І це людина, яка понад 70 років говорила російською", - розповів Яценко.


Що відомо про Вадима Яценка

Чоловік живе та працює у Львові. Український диригент, соліст хору "Гомін".

Здобув популярність після того, як виклав в мережу відео з виконанням пісні "Цей сон" Степана Гіги у джазовому стилі.

Ролик зібрав понад 7 мільйонів переглядів, а співака охрестили красенем.

@lvivorgan

Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією “Укрінформ” — хору “Гомін”! Не пропустіть фінальні концерти, аби зарядитися енергією, драйвом і любов’ю до української пісні! Вечори, які вам ще довго будуть снитися: 2 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства — перевірений рецепт гарного вечора. 11 липня / 19:00 — “Цей фольк, цей фольк…” Гомінкий, справжній — український фольк у виконанні “Гомону”! 13 липня / 19:00 — “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” Ще одна нагода поринути у світ українського ретро — обіймаємо вас піснею! Не проґавте — буде яскраво, буде по-справжньому, буде “Гомін”!

оригінальний звук - Львівський Органний

У своїх інтерв'ю Вадим зізнався, що викладав відео заради популяризації хорового мистецтва. Проте такої слави не очікував. Тепер хор готується до активного туру.

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