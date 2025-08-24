Хор "Гомін" и Вадим Яценко спели гимн Украины и всех поразили: "Лучшее исполнение"
Ко Дню Независимости прозвучал Государственный гимн в исполнении хора "Гомін" и его солиста Вадима Яценко. Мощное звучание и искренняя эмоция артистов настолько поразили публику, что видео быстро начало распространяться в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое уже появилось на YouTube-канале "Сніданку".
Как хор "Гомін" поразил фанов
Запись происходила во Львовском органном зале. Первым в кадре появился Яценко, который начал исполнять гимн, а затем вступили и другие участники хора.
Яценко и "Гомін" исполнили гимн (скриншоты)
Такой сюрприз ко Дню Независимости порадовал юзеров. Под видео уже появилось множество комментариев, в которых пользователи называют это исполнение гимна одним из лучших. Также фаны пишут:
- "Мороз по коже! Какие Вы красивые! Слушаю, чтобы легче стало на душе! Спасибо за подарок!"
- "Браво! Очень талантливые молодые люди! Спасибо!"
- "Просто, искренне, без лишнего пафоса и, вместе с тем, изысканно и профессионально!"
- "Вы непревзойденные, низкий поклон вам, Слава Украине!"
- "Лучше еще никогда не слышали"
- "Лучшее исполнение, не могу сдерживать слезы"
- "Это какая-то магия".
Что известно о хоре "Гомін"
Хор "Гомін" - украинский коллектив, который получил большую популярность благодаря ярким выступлениям и современному исполнению известных песен. Руководителем коллектива является Вадим Яценко - лауреат всеукраинского конкурса хоровых дирижеров и доктор искусств.
Хор получил широкое внимание после вирусных видео в соцсетях. В частности, исполнение песни Степана Гиги "Цей сон" в джазовой интерпретации, которое стало хитом в TikTok и YouTube.
Вас может заинтересовать
- Солист хора "Гомін" Вадим Яценко впервые рассказал о жене
-
Яценко высказался о заработках в Оперном театре
-
Забронированный солист хора "Гомін" признался, пойдет ли воевать.