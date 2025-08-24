ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хор "Гомін" и Вадим Яценко спели гимн Украины и всех поразили: "Лучшее исполнение"

Воскресенье 24 августа 2025 19:51
UA EN RU
Хор "Гомін" и Вадим Яценко спели гимн Украины и всех поразили: "Лучшее исполнение" Вадим Яценко (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Ко Дню Независимости прозвучал Государственный гимн в исполнении хора "Гомін" и его солиста Вадима Яценко. Мощное звучание и искренняя эмоция артистов настолько поразили публику, что видео быстро начало распространяться в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое уже появилось на YouTube-канале "Сніданку".

Как хор "Гомін" поразил фанов

Запись происходила во Львовском органном зале. Первым в кадре появился Яценко, который начал исполнять гимн, а затем вступили и другие участники хора.

Хор &quot;Гомін&quot; и Вадим Яценко спели гимн Украины и всех поразили: &quot;Лучшее исполнение&quot;Яценко и "Гомін" исполнили гимн (скриншоты)

Такой сюрприз ко Дню Независимости порадовал юзеров. Под видео уже появилось множество комментариев, в которых пользователи называют это исполнение гимна одним из лучших. Также фаны пишут:

  • "Мороз по коже! Какие Вы красивые! Слушаю, чтобы легче стало на душе! Спасибо за подарок!"
  • "Браво! Очень талантливые молодые люди! Спасибо!"
  • "Просто, искренне, без лишнего пафоса и, вместе с тем, изысканно и профессионально!"
  • "Вы непревзойденные, низкий поклон вам, Слава Украине!"
  • "Лучше еще никогда не слышали"
  • "Лучшее исполнение, не могу сдерживать слезы"
  • "Это какая-то магия".

Что известно о хоре "Гомін"

Хор "Гомін" - украинский коллектив, который получил большую популярность благодаря ярким выступлениям и современному исполнению известных песен. Руководителем коллектива является Вадим Яценко - лауреат всеукраинского конкурса хоровых дирижеров и доктор искусств.

Хор получил широкое внимание после вирусных видео в соцсетях. В частности, исполнение песни Степана Гиги "Цей сон" в джазовой интерпретации, которое стало хитом в TikTok и YouTube.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Гимн Украины Звезды шоу-бизнеса
Новости
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"