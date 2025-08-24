Хор "Гомін" и Вадим Яценко спели гимн Украины и всех поразили: "Лучшее исполнение"

Ко Дню Независимости прозвучал Государственный гимн в исполнении хора "Гомін" и его солиста Вадима Яценко. Мощное звучание и искренняя эмоция артистов настолько поразили публику, что видео быстро начало распространяться в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое уже появилось на YouTube-канале "Сніданку".

Как хор "Гомін" поразил фанов

Запись происходила во Львовском органном зале. Первым в кадре появился Яценко, который начал исполнять гимн, а затем вступили и другие участники хора.

Яценко и "Гомін" исполнили гимн (скриншоты)

Такой сюрприз ко Дню Независимости порадовал юзеров. Под видео уже появилось множество комментариев, в которых пользователи называют это исполнение гимна одним из лучших. Также фаны пишут:

"Мороз по коже! Какие Вы красивые! Слушаю, чтобы легче стало на душе! Спасибо за подарок!"

"Браво! Очень талантливые молодые люди! Спасибо!"

"Просто, искренне, без лишнего пафоса и, вместе с тем, изысканно и профессионально!"

"Вы непревзойденные, низкий поклон вам, Слава Украине!"

"Лучше еще никогда не слышали"

"Лучшее исполнение, не могу сдерживать слезы"

"Это какая-то магия".

Что известно о хоре "Гомін"

Хор "Гомін" - украинский коллектив, который получил большую популярность благодаря ярким выступлениям и современному исполнению известных песен. Руководителем коллектива является Вадим Яценко - лауреат всеукраинского конкурса хоровых дирижеров и доктор искусств.

Хор получил широкое внимание после вирусных видео в соцсетях. В частности, исполнение песни Степана Гиги "Цей сон" в джазовой интерпретации, которое стало хитом в TikTok и YouTube.