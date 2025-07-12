Соліст хору "Гомін", через якого "гуде" увесь TikTok, висловився про бронь та заробітки в Оперному

Співак Вадим Яценко з хору "Гомін", який став зіркою мережі завдяки оригінальному виконанню хіта Степана Гіги, розповів, чи має він бронь. Також артист висловився про заробітки та сказав, на що йому вистачає цих грошей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Яценко розповів у новому випуску програми Наталії Балюк "Балючі теми".

Чи є у соліста хору "Гомін" бронь

Вадим розповів, що його батько служить. А сам він має бронь від Оперного театру.

"Це є момент критичності, критичної інфраструктури і так далі", - зазначив Яценко.

"Там є деякі пункти, за якими визначається критичність. Момент того, що ідуть досить великі податки до держави. Там пов'язано з відсотком податків, з сумою податків, які організація платить", - додав він.

Зарплата, зауважив співак, у нього не така велика, як можна уявити.

"Невелика. Ну вистачає, в принципі, на якісь потреби. Ми винаймаємо квартиру у Львові, тобто ми не маємо власного житла", - розповів артист.

Вадим Яценко розповів про бронь (скріншот)

"В органному залі я офіційно працюю на напівставки. Моя основна ставка і основна робота - це головний хормейстер. Переїхав до Львова коли, сім років тому, і це була моя основна робота. В органному я почав працювати разом з хором "Гомін" два роки, тому там я працюю за сумісництвом", - зазначив він.

Говорячи про те, яка ставка нині в Оперному, Яценко не став називати конкретні цифри. Він лише зазначив, що цих коштів вистачає на оренду та речі.

"Я не знаю, чи я можу це говорити, але повірте, це вистачає, щоб зняти квартиру, купляти якісь продукти і штани в мене секонд, ну нічого страшного", - пояснив Вадим.

Як Яценко став зіркою мережі

Нагадаємо, нещодавно в TikTok "завірусилося" відео з хором "Гомін". На ньому Яценко та інші учасники колективу виконали перероблену версію хіта "Цей сон, цей сон". Замість сну у пісні йшлося про хор.

Після цього про хор дізналися сотні тисяч користувачів. Нині "Гомін" дає концерти, а Яценко став персоною, яку всі охоче кличуть на інтерв'ю.