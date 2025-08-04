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Хор "Гомін" Вадима Яценка знову підкорив мережу вірусним відео

Понеділок 04 серпня 2025 22:20
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Хор "Гомін" Вадима Яценка знову підкорив мережу вірусним відео Хор "Гомін" (фото: instagram.com/hominchoir)
Автор: Поліна Іваненко

Хор "Гомін" під керівництвом диригента Вадима Яценка знову викликав справжній фурор у мережі, виконавши пісню "Кохана".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яким поділилася у Facebook Любов Діка-Кучар.

Як хор "Гомін" знову вразив українців

Колектив дав великий сольний концерт у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Артисти виконали хіт авторства Ігоря Поклада та Ігоря Бараха. Сольну партію виконав сам Яценко.

Реакція українців на відео

Відео з виступу львівського хору стало вірусним - за кілька годин з моменту публікації ролик зібрав понад 200 тисяч переглядів, а коментарі глядачів сповнені захоплення.

"Заплакала я нині в залі від цієї пісні, від такого чуттєвого, ніжного, щирого виконання. Просто браво!", - написала авторка відео.

Користувачі підтримали її, відзначаючи, що "кращого виконання за все життя не чули", а також ділилися враженнями: "Супер, не вистачає слів для коментарів" та "Таке виконання - це просто бальзам для душі".

Що відомо про хор "Гомін" і Вадима Яценка

Нагадаємо, що Вадим Яценко - лауреат всеукраїнського конкурсу хорових диригентів і доктор мистецтв - став відомим на всю країну після того, як у кінці червня в мережі завірусилося відео його виступу з піснею "Цей сон" Степана Гіги.

Після цього фурору квитки на концерти хору стали справжнім дефіцитом.

Цікаво, що у 2018 році Вадим брав участь у шоу "Голос країни", але тоді жоден з тренерів до нього не повернувся.

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