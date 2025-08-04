Хор "Гомін" Вадима Яценка знову підкорив мережу вірусним відео
Хор "Гомін" під керівництвом диригента Вадима Яценка знову викликав справжній фурор у мережі, виконавши пісню "Кохана".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яким поділилася у Facebook Любов Діка-Кучар.
Як хор "Гомін" знову вразив українців
Колектив дав великий сольний концерт у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Артисти виконали хіт авторства Ігоря Поклада та Ігоря Бараха. Сольну партію виконав сам Яценко.
Реакція українців на відео
Відео з виступу львівського хору стало вірусним - за кілька годин з моменту публікації ролик зібрав понад 200 тисяч переглядів, а коментарі глядачів сповнені захоплення.
"Заплакала я нині в залі від цієї пісні, від такого чуттєвого, ніжного, щирого виконання. Просто браво!", - написала авторка відео.
Користувачі підтримали її, відзначаючи, що "кращого виконання за все життя не чули", а також ділилися враженнями: "Супер, не вистачає слів для коментарів" та "Таке виконання - це просто бальзам для душі".
Що відомо про хор "Гомін" і Вадима Яценка
Нагадаємо, що Вадим Яценко - лауреат всеукраїнського конкурсу хорових диригентів і доктор мистецтв - став відомим на всю країну після того, як у кінці червня в мережі завірусилося відео його виступу з піснею "Цей сон" Степана Гіги.
Після цього фурору квитки на концерти хору стали справжнім дефіцитом.
Цікаво, що у 2018 році Вадим брав участь у шоу "Голос країни", але тоді жоден з тренерів до нього не повернувся.
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