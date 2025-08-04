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Хор "Гомін" Вадима Яценко снова покорил сеть вирусным видео

Понедельник 04 августа 2025 22:20
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Хор "Гомін" Вадима Яценко снова покорил сеть вирусным видео Хор "Гомін" (фото: instagram.com/hominchoir)
Автор: Полина Иваненко

Хор "Гомін" под руководством дирижера Вадима Яценко снова произвел настоящий фурор в сети, исполнив песню "Кохана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которым поделилась в Facebook Любовь Дика-Кучар.

Как хор "Гомін" снова поразил украинцев

Коллектив дал большой сольный концерт во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Артисты исполнили хит авторства Игоря Поклада и Игоря Бараха. Сольную партию исполнил сам Яценко.

Реакция украинцев на видео

Видео с выступления львовского хора стало вирусным - за несколько часов с момента публикации ролик собрал более 200 тысяч просмотров, а комментарии зрителей полны восторга.

"Заплакала я сейчас в зале от этой песни, от такого чувственного, нежного, искреннего исполнения. Просто браво!", - написала автор видео.

Пользователи поддержали ее, отмечая, что "лучшего исполнения за всю жизнь не слышали", а также делились впечатлениями: "Супер, не хватает слов для комментариев" и "Такое исполнение - это просто бальзам для души".

Что известно о хоре "Гомін" и Вадиме Яценко

Напомним, что Вадим Яценко - лауреат всеукраинского конкурса хоровых дирижеров и доктор искусств - стал известным на всю страну после того, как в конце июня в сети завирусилось видео его выступления с песней "Цей сон" Степана Гиги.

После этого фурора билеты на концерты хора стали настоящим дефицитом.

Интересно, что в 2018 году Вадим участвовал в шоу "Голос країни", но тогда ни один из тренеров к нему не вернулся.

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