Христина Соловий впервые за долгое время показалась с братом, который служит в ВСУ
Украинская певица Христина Соловий показала фото с братом Евгением, который в сентябре 2024 года мобилизовался в ряды ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.
Христина Соловий показала брата-военного
"После полугода службы - первый отпуск брата", - отметила она в подписи к публикации.
Также артистка написала, что она старается запомнить каждый момент, пока они вместе.
Брат певицы приехал в отпуск в Киев.
"Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом", - рассказала Соловий.
Христина Соловий показалась с братом-воином (фото: instagram.com/soloviyka)
Напомним, до того, как мобилизоваться в ВСУ Евгений был музыкантом и выступал вместе с Соловий. Позже стало известно, что он стал офицером разведки 65-й бригады.
Соловий показалась с братом-воином (фото: instagram.com/soloviyka)
Кто такая Христина Соловий
Соловий 32 года. Получила известность благодаря участию в популярном шоу "Голос країни". В начале карьеры работала со Святославом Вакарчуком.
В прошлом году певица попала в ряд скандалов. Сначала она поссорилась с телеведущей Машей Ефросининой прямо во время записи интервью.
После этого Соловий захейтили за "вульгарные" танцы во время выступления с Ириной Билык.
А на концерте в Черноморске певица попала в скандал из-за нецензурной лексики. Соловий со сцены назвала старое название города "х**ней".
В конце 2024 года она объявила о том, что уходит со сцены на неопределенный срок.
В последнее время Соловий много путешествует: она была в отпуске в Испании, а до этого показала фото из Парижа.
Соловий на отдыхе в Испании (фото: instagram.com/soloviyka)
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