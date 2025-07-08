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Христина Соловий впервые за долгое время показалась с братом, который служит в ВСУ

Вторник 08 июля 2025 12:23
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Христина Соловий впервые за долгое время показалась с братом, который служит в ВСУ Христина Соловий с братом (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Христина Соловий показала фото с братом Евгением, который в сентябре 2024 года мобилизовался в ряды ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.

Христина Соловий показала брата-военного

"После полугода службы - первый отпуск брата", - отметила она в подписи к публикации.

Также артистка написала, что она старается запомнить каждый момент, пока они вместе.

Брат певицы приехал в отпуск в Киев.

"Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом", - рассказала Соловий.

Христина Соловий впервые за долгое время показалась с братом, который служит в ВСУ

Христина Соловий показалась с братом-воином (фото: instagram.com/soloviyka)

Напомним, до того, как мобилизоваться в ВСУ Евгений был музыкантом и выступал вместе с Соловий. Позже стало известно, что он стал офицером разведки 65-й бригады.

Христина Соловий впервые за долгое время показалась с братом, который служит в ВСУ

Соловий показалась с братом-воином (фото: instagram.com/soloviyka)

Кто такая Христина Соловий

Соловий 32 года. Получила известность благодаря участию в популярном шоу "Голос країни". В начале карьеры работала со Святославом Вакарчуком.

В прошлом году певица попала в ряд скандалов. Сначала она поссорилась с телеведущей Машей Ефросининой прямо во время записи интервью.

После этого Соловий захейтили за "вульгарные" танцы во время выступления с Ириной Билык.

А на концерте в Черноморске певица попала в скандал из-за нецензурной лексики. Соловий со сцены назвала старое название города "х**ней".

В конце 2024 года она объявила о том, что уходит со сцены на неопределенный срок.

В последнее время Соловий много путешествует: она была в отпуске в Испании, а до этого показала фото из Парижа.

Христина Соловий впервые за долгое время показалась с братом, который служит в ВСУ

Соловий на отдыхе в Испании (фото: instagram.com/soloviyka)

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