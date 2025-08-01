"И просто так". HBO закрывает продолжение "Секса в большом городе": каким будет финал

Телеканал HBO сообщил о закрытии сериала "И просто так" ("And Just Like That"), который стал продолжением истории героинь из шоу "Секс в большом городе".

Как сообщает РБК-Украина , новость о закрытии сиквела объявили в специальном обращении в Instagram .

Что известно о закрытии сериала "И просто так"

Шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг заявил, что сериал-продолжение о приключениях Кэрри Брэдшоу и ее друзей завершится на третьем сезоне, который сейчас активно транслируют в США.

По его словам, вместе с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер и руководством HBO было принято решение завершить сериал именно в этом году.

"Когда я работал над финальным эпизодом третьего сезона, стало понятно, что это - идеальное место для завершения истории", - отметил Майкл в своем заявлении.

Каким будет завершение "И просто так"

Детали сюжета создатели разглашать не стали. Однако сообщили, что финал истории будет состоять из двух частей. Ради этого общее количество эпизодов сезона увеличили с 10 до 12.

"Мы с Сарой воздерживались от объявления этой новости, потому что не хотели, чтобы слово "финал" омрачало удовольствие от просмотра сезона", - добавил шоураннер.

Напоследок он обратился к поклонникам проекта, которые все эти годы с нетерпением ждали каждый новый эпизод.

"Мы благодарим всех зрителей, которые впустили этих персонажей в свои дома и сердца в течение многих лет", - отметил Кинг.

Заявление создателей "И просто так" (фото: instagram.com/justlikethatmax)

Что известно о сиквеле сериала "Секс в большом городе"

Продолжение истории о жизни Кэрри Брэдшоу начали транслировать в 2021 году - через 17 лет после завершения оригинала. Третий сезон стартовал в мае 2025 года.

К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта).

Актриса Ким Кэттролл, которая играла Саманту, от участия в проекте отказалась. Однако появилась в коротком камео во втором сезоне.

В новых сериях показывали, как героини переживают вызовы среднего возраста: горе, потерю, переосмысление сексуальности и идентичности.

Что известно о финале "И просто так" (скриншот)

Сама Кэрри потеряла своего любимого мужа мистера Бига, за любовь которого боролась в течение всех сезонов оригинала.

Создатели решили в новой истории переосмыслить ее отношения с бывшим Эйденом, чем вызвали смешанные отзывы у зрителей.

В сюжет также ввели новых персонажей, среди которых были Лиза Тодд-Уэксли (Николь Ари Паркер), Сима Пател (Сарита Чоудхури), Ная Уоллес (Карен Питтман) и Че Диас (Сара Рамирес).

В целом шоу вызвало разные реакции у зрителей. Одним понравились сюжетные линии, другие же критикуют истории героев и иронизируют над ними.