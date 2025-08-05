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Ілона Гвоздьова пояснила, чому передумала розлучатися з чоловіком

Вівторок 05 серпня 2025 15:16
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Ілона Гвоздьова пояснила, чому передумала розлучатися з чоловіком Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Катерина Собкова

Український хореограф Ілона Гвоздьова вирішила не розлучатися з чоловіком, бізнесменом Іваном Хом'ячуком, після 10 років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки для проєкту "ЖВЛ представляє".

Гвоздьова передумала розлучатися з чоловіком

Зірка шоу-бізнесу і переможниця "Танців з зірками" відверто поділилася, чому вирішила дати другий шанс своєму шлюбу.

"Ми не розлучилися. Але так, дійсно, у нас був дуже важкий період, як і в багатьох сім'ях. На сьогодні можу сказати, що ми його проживаємо, переживаємо разом. Далі буде видно", - зазначила Гвоздьова.

Водночас вона назвала причини, через які вона подала на розлучення через 10 років спільного життя.

"Я думаю, це сукупність різних чинників. А війна і постійний стрес, тривога, просто загострили ці питання. Але важливо, що ми дійсно вирішили їх вирішувати разом", - наголосила вона.

Ілона Гвоздьова пояснила, чому передумала розлучатися з чоловікомПара разом понад 15 років (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Що відомо про розлучення Ілони Гвоздьової

У травні 2025 року стало відомо, що хореографиня подала позов до суду.

Справу про розлучення під номером №295/1593/25 мали розглянути 4 липня в Києво-Святошинському районному суді.

Примітно, що це вже не перша спроба Гвоздьової офіційно завершити стосунки: у серпні 2017 року вона вже зверталася до суду з аналогічною заявою, але згодом - у листопаді того ж року - передумала і попросила залишити справу без розгляду.

Раніше вона розповідала, що стало причиною такого рішення, але при цьому підкреслила, що вони з чоловіком досі не поставили крапку.

Зазначимо, що Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук 2024 року відсвяткували 10-ту річницю весілля і 15 років разом.

У подружжя є двоє дітей: донька Валерія та син Домінік.

Ілона Гвоздьова пояснила, чому передумала розлучатися з чоловікомІлона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

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