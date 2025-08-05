Илона Гвоздева объяснила, почему передумала разводиться с мужем

Украинский хореограф Илона Гвоздева решила не разводиться с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, после 10 лет брака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для проекта "ЖВЛ представляет".

Гвоздева передумала разводиться с мужем

Звезда шоу-бизнеса и победительница "Танцев со звездами" откровенно поделилась, почему решила дать второй шанс своему браку.

"Мы не развелись. Но да, действительно, у нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях. На сегодня могу сказать, что мы его проживаем, переживаем вместе. Дальше будет видно", - отметила Гвоздева.

В то же время она назвала причины, из-за которых она подала на развод спустя 10 лет совместной жизни.

"Я думаю, это совокупность разных факторов. А война и постоянный стресс, тревога, просто обострили эти вопросы. Но важно, что мы действительно решили их решать вместе", - подчеркнула она.

Пара вместе более 15 лет (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Что известно про развод Илоны Гвоздевой

В мае 2025 года стало известно, что хореограф подала иск в суд.

Дело о разводе под номером №295/1593/25 должны были рассмотреть 4 июля в Киево-Святошинском районном суде.

Примечательно, что это уже не первая попытка Гвоздевой официально завершить отношения: в августе 2017 года она уже обращалась в суд с аналогичным заявлением, но впоследствии - в ноябре того же года - передумала и попросила оставить дело без рассмотрения.

Ранее она рассказывала, что стало причиной такого решения, но при этом подчеркнула, что они с супругом до сих пор не поставили точку.

Отметим, что Илона Гвоздева и Иван Хомячук в 2024 году отметили 10-ю годовщину свадьбы и 15 лет вместе.

У супругов есть двое детей: дочь Валерия и сын Доминик.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)