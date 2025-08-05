ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Илона Гвоздева объяснила, почему передумала разводиться с мужем

Вторник 05 августа 2025 15:16
UA EN RU
Илона Гвоздева объяснила, почему передумала разводиться с мужем Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Катерина Собкова

Украинский хореограф Илона Гвоздева решила не разводиться с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, после 10 лет брака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для проекта "ЖВЛ представляет".

Гвоздева передумала разводиться с мужем

Звезда шоу-бизнеса и победительница "Танцев со звездами" откровенно поделилась, почему решила дать второй шанс своему браку.

"Мы не развелись. Но да, действительно, у нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях. На сегодня могу сказать, что мы его проживаем, переживаем вместе. Дальше будет видно", - отметила Гвоздева.

В то же время она назвала причины, из-за которых она подала на развод спустя 10 лет совместной жизни.

"Я думаю, это совокупность разных факторов. А война и постоянный стресс, тревога, просто обострили эти вопросы. Но важно, что мы действительно решили их решать вместе", - подчеркнула она.

Илона Гвоздева объяснила, почему передумала разводиться с мужемПара вместе более 15 лет (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Что известно про развод Илоны Гвоздевой

В мае 2025 года стало известно, что хореограф подала иск в суд.

Дело о разводе под номером №295/1593/25 должны были рассмотреть 4 июля в Киево-Святошинском районном суде.

Примечательно, что это уже не первая попытка Гвоздевой официально завершить отношения: в августе 2017 года она уже обращалась в суд с аналогичным заявлением, но впоследствии - в ноябре того же года - передумала и попросила оставить дело без рассмотрения.

Ранее она рассказывала, что стало причиной такого решения, но при этом подчеркнула, что они с супругом до сих пор не поставили точку.

Отметим, что Илона Гвоздева и Иван Хомячук в 2024 году отметили 10-ю годовщину свадьбы и 15 лет вместе.

У супругов есть двое детей: дочь Валерия и сын Доминик.

Илона Гвоздева объяснила, почему передумала разводиться с мужемИлона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Илона Гвоздева Звезды шоу-бизнеса
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому