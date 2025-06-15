"Інколи вискакує щось". Популярний ведучий розповів, як привчив дітей уникати контенту РФ

Ведучий “Ранку у великому місті” Григорій Герман зізнався, чи споживають його сини Данило і Лука російський контент.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Наші діти знають, що російський контент дивитися не треба, вони дуже чітко вчаться його відстежувати, вони в принципі практично не дивляться російськомовний контент, вони дивляться чи слухають англомовний і україномовний контент. Тому у нас практично немає таких проблем", - сказав ведучий.

За його словами, навіть якщо щось випадково потрапляє в рекомендації, діти реагують свідомо.

Григорій Герман з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/german_greg_tv)

"Сини вже достатньо дорослі, щоб розуміти: що їм варто дивитися, а що не варто. Інколи звичайно вискакує щось, але вони приходять і питають - це норм? Чи не дуже? Вони прибігають інколи та кажуть: "Боже, там таке нам випало в рекомендаціях, що це просто якийсь жах". І видаляють це з рекомендацій, молодці", - розповів він.

Ведучий також згадав, що найскладніше було у перший місяць повномасштабного вторгнення, коли діти фактично не відходили від телевізора, а кадри з фронту транслювалися цілодобово.

"Тоді було насправді важко втримати їх, але навіть тоді ми якось намагалися їх убезпечити від непотрібних кадрів. Саме не від новин, а від цих кадрів", - уточнив він.

Григорій Герман з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Щодо емоційної підтримки дітей під час війни, він переконаний: головне - це стабільність і любов батьків.

"Діти дуже добре зчитують настрій батьків: коли батьки спокійні - і діти спокійні, коли у батьків паніка - панікують і діти", - пояснив він.

Також дав пораду іншим батькам.

"Любіть дітей, як би складно це інколи не було. Бо особливо нашої любові вони потребують, коли найгірше поводяться. І любіть себе. Це, мені здається, два найголовніші правила… Бо потім це може вилитися в неприємні докори на кшталт: "Ти не цінуєш, що я все життя поклав на тебе". На що дитина може цілком логічно запитати: А я тебе просив?", - підсумував Григорій.

Що відомо про особисте життя Григорія Германа

Григорій нині щасливо одружений уже понад 13 років і виховує двох синів. Але цей шлюб - не перший у його житті.

Уперше він одружився, коли йому було 25, та зізнається, що з часом засумнівався, чи тодішнє рішення було правильним.

Стосунки тривали сім років, але поступово розпалися.

Як розповів Герман, у тому шлюбі було мало щирого спілкування - розмови з дружиною ставали дедалі рідшими, і зрештою вони віддалилися одне від одного.

Зовсім інакше склалося у другому шлюбі. Зараз у парі панує взаємна підтримка, романтика й щоденна увага.

Григорій Герман з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Зі своєю нинішньою дружиною - телеведучою Іриною Фроловою - Григорій познайомився під час роботи на ранковому ефірі.

Саме він зробив перший крок: красиво залицявся, аби завоювати серце Ірини. Їхнє весілля відбулося на Мальдівах, а згодом подружжя стало батьками двох хлопчиків.