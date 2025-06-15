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"Иногда выскакивает что-то". Популярный ведущий рассказал, как приучил детей избегать контента РФ

Воскресенье 15 июня 2025 13:00
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"Иногда выскакивает что-то". Популярный ведущий рассказал, как приучил детей избегать контента РФ Григорий Герман с женой и детьми (фото: instagram.com/german_greg_tv)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий “Ранку у великому місті” Григорий Герман признался, потребляют ли его сыновья Даниил и Лука российский контент.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Наши дети знают, что российский контент смотреть не надо, они очень четко учатся его отслеживать, они в принципе практически не смотрят русскоязычный контент, они смотрят или слушают англоязычный и украиноязычный контент. Поэтому у нас практически нет таких проблем", - сказал ведущий.

По его словам, даже если что-то случайно попадает в рекомендации, дети реагируют сознательно.

&quot;Иногда выскакивает что-то&quot;. Популярный ведущий рассказал, как приучил детей избегать контента РФГригорий Герман с женой и детьми (фото: instagram.com/german_greg_tv)

"Сыновья уже достаточно взрослые, чтобы понимать: что им стоит смотреть, а что не стоит. Иногда конечно выскакивает что-то, но они приходят и спрашивают - это норм? Или не очень? Они прибегают иногда и говорят: "Боже, там такое нам выпало в рекомендациях, что это просто какой-то ужас". И удаляют это из рекомендаций, молодцы", - рассказал он.

Ведущий также вспомнил, что сложнее всего было в первый месяц полномасштабного вторжения, когда дети фактически не отходили от телевизора, а кадры с фронта транслировались круглосуточно.

"Тогда было на самом деле трудно удержать их, но даже тогда мы как-то пытались их обезопасить от ненужных кадров. Именно не от новостей, а от этих кадров", - уточнил он.

&quot;Иногда выскакивает что-то&quot;. Популярный ведущий рассказал, как приучил детей избегать контента РФГригорий Герман с женой и детьми (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Относительно эмоциональной поддержки детей во время войны, он убежден: главное - это стабильность и любовь родителей.

"Дети очень хорошо считывают настроение родителей: когда родители спокойны - и дети спокойны, когда у родителей паника - паникуют и дети", - пояснил он.

Также дал совет другим родителям.

"Любите детей, как бы сложно это иногда ни было. Потому что особенно в нашей любви они нуждаются, когда хуже всего ведут себя. И любите себя. Это, мне кажется, два самых главных правила... Потому что потом это может вылиться в неприятные упреки вроде: "Ты не ценишь, что я всю жизнь положил на тебя". На что ребенок может вполне логично спросить: А я тебя просил?", - подытожил Григорий.

Что известно о личной жизни Григория Германа

Григорий сейчас счастливо женат уже более 13 лет и воспитывает двух сыновей. Но этот брак - не первый в его жизни.

Впервые он женился, когда ему было 25, и признается, что со временем усомнился, было ли тогдашнее решение правильным.

Отношения длились семь лет, но постепенно распались.

Как рассказал Герман, в том браке было мало искреннего общения - разговоры с женой становились все реже, и в конце концов они отдалились друг от друга.

Совсем иначе сложилось во втором браке. Сейчас в паре царит взаимная поддержка, романтика и ежедневное внимание.

&quot;Иногда выскакивает что-то&quot;. Популярный ведущий рассказал, как приучил детей избегать контента РФГригорий Герман с женой и детьми (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Со своей нынешней женой - телеведущей Ириной Фроловой - Григорий познакомился во время работы на утреннем эфире.

Именно он сделал первый шаг: красиво ухаживал, чтобы завоевать сердце Ирины. Их свадьба состоялась на Мальдивах, а впоследствии супруги стали родителями двух мальчиков.

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