Інна Бєлєнь виграла суд у колишнього чоловіка: що отримає

Що Бєлєнь розповіла про суд з колишнім в Німеччині

Колишній хотів врівноважити питання пенсій. Блогерка не мала наміру займатися цим процесом, проте терміновий виклик змусив швидко поїхати до Ростока. Інакше загрожував штраф або позбавлення волі.

"Мене викликали на засідання до Німеччини. На запитання, чи можна бути онлайн, відповіли коротко: штраф або позбавлення волі строком від п'яти днів", - написала вона незадовго до засідання в сториз.

Бєлєнь про суд з колишнім (скриншот)

Інна особисто з'явилася в залі суду і здобула перемогу.

"Я чотири доби не спала в ліжку, багато кілометрів намотала, дуже втомлена. Зараз у Львові й приходжу в себе. Суд пройшов", - поділилася вона.

Тепер колишній чоловік повинен переказати на пенсійний рахунок блогерки 6 тисяч євро.

"Я виграла цей суд, бо старша і стаж роботи у мене більший, тому колишній чоловік має перевести 6 тисяч євро зі свого пенсійного рахунку на мій. Доведеться щось робити, аби потім отримувати пенсію в Німеччині", - зазначила вона.

Що відомо особисте життя Інни Бєлень

Була у шлюбі з колишнім чоловіком-футболістом 4 роки. Вони познайомилися у Німеччині, проте щасливими ці стосунки не були.

Зрештою вони розійшлися, а згодом Інна взяла участь у 13 сезоні шоу "Холостяк" з Олександром Тереном і здобула перемогу.

Після проєкту вони начебто будували стосунки, але розійшлися через місяць після фіналу. Потім подруга ветерана Олена Мандзюк заявила, що між ними не було кохання.

Проте нині Інна щаслива в нових стосунках. Особистість бойфренда вона тримає в таємниці, лише зрідка показуючи спільні фото.