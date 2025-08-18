UA

Jerry Heil замилувала рідкісним фото: як вона виглядала в дитинстві

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Катерина Собкова

Співачка й авторка пісень Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) поділилася з підписниками зворушливим архівним фото, на якому їй лише три роки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Jerry Heil показала дитяче фото

Артистка згадала свої перші кроки в музиці.

"Яночці було 3 роки, коли її зарахували до музичної школи. Батьки хотіли, щоб мене взяли в 2, але їм відмовили чомусь", - написала співачка.

Також вона зазначила, що вже в 4 або 5 років вона написала свою першу дитячу пісню, а в 12 навчилася імпровізувати на фортепіано, щоб обманювати тата: замість завченої п'єси грала вигадану мелодію. У цьому ж віці з'явився її перший фортепіанний твір.

Jerry з теплотою згадує роки улюбленої музичної школи, де, за її словами, "закохалася в сольфеджіо" і стала "теоретичкою-заучкою, якої стіни давно не бачили".

Через фінансові труднощі вона не змогла вступити на вокальне відділення, обрала хорово-диригентське у Глієра - і не пошкодувала. Там вона закріпила знання теорії, гармонії, диригування і відчула справжню глибину музики.

У 15 років співачка зрозуміла, що хоче писати музику для кіно, а в 19 вступила до консерваторії на композиторське відділення.

Однак за два роки її життя здійснило несподіваний поворот: Jerry Heil залишила навчання, стала блогеркою - і саме так почалося її знайомство з ширшою аудиторією.

"Провівши надскладні розрахунки, можна виявити, що я співаю вже 27 років", - жартує вона.

Зараз співачка поступово змінює своє звучання, ймовірно, рухаючись у бік більш кінематографічної музики.

"Мрію писати (музику - ред.) для кіно я не кинула ні на день! Життя розгорнуло переді мною безліч варіантів, і я сказала "дайте все!", - зазначила вона.

Як виглядала Jerry Heil у дитинстві (фото: instagram.com/thejerryheil)

У коментарях фоловери співачки зазначили, що маленька Яна дуже пишалася б нинішньою Jerry Heil.

