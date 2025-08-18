Jerry Heil умилила редким фото: как она выглядела в детстве

Jerry Heil показала детское фото

Артистка вспомнила свои первые шаги в музыке.

"Яночке было 3 года, когда ее зачислили в музыкальную школу. Родители хотели, чтобы меня взяли в 2, но им отказали почему-то", - написала певица.

Также она отметила, что уже в 4 или 5 лет она написала свою первую детскую песню, а в 12 научилась импровизировать на фортепиано, чтобы обманывать папу: вместо заученной пьесы играла вымышленную мелодию. В этом же возрасте появилось ее первое фортепианное произведение.

Jerry с теплотой вспоминает годы любимой музыкальной школы, где, по ее словам, "влюбилась в сольфеджио" и стала "теоретичкой-заучкой, которой стены давно не видели".

Из-за финансовых трудностей она не смогла поступить на вокальное отделение, выбрала хорово-дирижерское у Глиера - и не пожалела. Там она закрепила знания теории, гармонии, дирижирования и почувствовала истинную глубину музыки.

В 15 лет певица поняла, что хочет писать музыку для кино, а в 19 поступила в консерваторию на композиторское отделение.

Однако через два года ее жизнь совершила неожиданный поворот: Jerry Heil оставила обучение, стала блогершей - и именно так началось ее знакомство с более широкой аудиторией.

"Проведя сверхсложные расчеты, можно обнаружить, что я пою уже 27 лет", - шутит она.

Сейчас певица постепенно меняет свое звучание, вероятно, двигаясь в сторону более кинематографической музыки.

"Мечтаю писать (музыку - ред.) для кино я не бросила ни на день! Жизнь развернула передо мной множество вариантов, и я сказала "дайте все!", - отметила она.

Как выглядела Jerry Heil в детстве (фото: instagram.com/thejerryheil)

В комментариях фолловеры певицы отметили, что маленькая Яна очень гордилась бы нынешней Jerry Heil.