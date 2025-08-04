Как выглядит жена Притулы, которая родила ему троих детей: эти фото видели не все
Новость о том, что Сергей Притула в четвертый раз стал отцом, ошарашила его фанов, ведь он это тщательно скрывал на протяжении всей беременности своей избранницы. А потому сейчас многим интересно, кто его вторая жена, кем она работает и что известно об их отношениях.
РБК-Украина рассказывает, как выглядит жена Притулы и сколько лет они вместе.
Жена Сергея Притулы - кто она
Избранница волонтера и бывшего ведущего - Екатерина Сопельник (сейчас носит фамилию своего мужа). Она родилась в Донецке, 13 января этого года ей исполнилось 40.
Екатерина получила образование в Донецком национальном университете. После вуза она пошла работать на телевидение.
Екатерина Сопельник в прошлом (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
Как Притула познакомился со своей возлюбленной
Как известно, Екатерина - вторая жена Сергея. Первая избранница волонтера - Юлия Андрийчук, у них есть общий сын Дмитрий, которому 17 лет. Притула и его первая избранница развелись через несколько лет после бракосочетания, которое состоялось в 2007 году.
В 2014 году Сергей познакомился с Екатериной. Судьба свела их на съемках. Притула и Сопельник работали на "Новом канале", а потом она начала помогать ему с развитием "Вар'яти-шоу".
Уже скоро отношения переросли в романтические. Но пара пыталась скрывать свою любовь. Впоследствии Екатерина начала показывать фото с Притулой на своей странице в Instagram. Впрочем, не все фото видели фаны, ведь она не активно "пиарила" свои соцсети.
Первые фото Притулы с Сопельник (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
В 2015 году Притула и его избранница поженились. Церемония состоялась во Львове, Екатерина делилась теплыми кадрами и показала, каким было ее платье.
Свадьба Притулы (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
Семья Притулы
После свадьбы Сергей и Екатерина много путешествовали и уже не скрывали своего счастья. Жена Притулы начала чаще публиковать совместные фото с избранником и нередко писала, как сильно его любит.
Притула и его жена (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
В 2016 году Екатерина забеременела первенцем. Уже летом 2017 она родила дочь, которую назвали Соломией.
Семья Притулы (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
На многих фото можно заметить сына Притулы от первого брака. Дмитрий проводит много времени с отцом и его второй избранницей.
Притула с женой и детьми (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
В 2021 году Екатерина стала мамой во второй раз. Она родила дочь, которую назвали Стефанией.
Притула и его вторая дочь (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
В 2023 году волонтер признавался, что он и его жена планировали еще одного ребенка. Но из-за полномасштабной войны эти планы пришлось отложить.
"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре-октябре 2022 года. Конечно, что еще не поздно. Но ср*ная р*сня со своим гребаным Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем на две-три недели. Месяц - максимум", - говорил Притула.
И через несколько лет после этого, 4 августа, стало известно, что пара осуществила свою мечту. Екатерина родила сына, которого назвали Марком.
Жена Притулы во время беременности (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
На фото можно разглядеть надпись на браслете малыша - он родился 1 августа.
Жена Притулы в третий раз стала мамой (фото: instagram.com/kateryna__prytula)
"Марко. 1.08.2025. Смотрю на тебя и до сих пор не могу поверить в это счастье... Маленький мужчина, который уже успел перевернуть мой мир! Ты появился на свет громко, уверенно и с характером. Я уже поняла, кто в доме главный: можешь есть сколько хочешь, спишь, когда удобно и заставляешь меня плакать от счастья и любви", - написала счастливая мамочка.
"Спасибо Богу за Маркусика. Сереже за настойчивость и поддержку во время родов. И спасибо себе - я это сделала", - добавила она.
Притула с новорожденным сыном (фото: instagram.com/siriy_ua)
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При создании материала были использованы источники: Instagram Притулы и его жены, Википедия, материалы с сайтов "Біографія" и "Факти".