Як виглядає Леся Нікітюк через тиждень після народження сина: чесні фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, показала, який вигляд має її фігура після пологів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
Сьогодні Нікітюк вийшла в Stories і розповіла підписникам, що найбільше її лякало під час вагітності.
"Три моменти, які мене страшенно лякали під час вагітності. Перше: тік-токи вагітних жінок і всього, що пов'язано з вагітністю. Друге: джинси з резинкою для вагітних", - зазначила Нікітюк.
Леся Нікітюк показала живіт після пологів (скриншот)
"Третє: раз на місяць дзвонила мама Кет і говорила що у мене ось-ось розпухне ніс. Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз, все що там далі із закінченням на "оз" і на "ой" мене не лякало. Алілуя! Тому цього і немає", - з гумором зазначила ведуча.
Леся Нікітюк після вагітності (скриншот)
Також вона продемонструвала, який вигляд має її фігура на 9-й день після пологів.
Нікітюк показала, який вигляд має після пологів (скриншот)
Телеведуча восени 2024 року підтвердила, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком, який молодший за неї на 9 років.
Стосунки пари розвивалися стрімко: вже на початку 2025 року молодий чоловік зробив Лесі пропозицію руки та серця.
Приблизно тоді ж почали з'являтися чутки, що вона вагітна. Однак Нікітюк не коментувала їх.
16 червня вона підтвердила вагітність, опублікувавши кілька фото з помітним животиком.
Пізніше стало відомо, що телеведуча вже народила. Сталося це 15 червня в одному з державних пологових будинків у центрі Києва. У Нікітюк народився син.
Ім'я малюка та інші подробиці вона поки що не розкривала.
Леся Нікітюк із сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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