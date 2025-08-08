Як зараз виглядає могила сина Павліка: екс-дружина співака показала фото

Колишня дружина українського артиста Віктора Павліка, 51-річна танцівниця Лариса Созаєва, показала, як сьогодні виглядає могила їхнього сина Павла, який помер п’ять років тому після тривалої боротьби з онкологією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку артистки.
Фото з кладовища Созаєва опублікувала у день роковин смерті хлопця.
Надгробок Павла оформлений стримано, але зворушливо: біла плита з фотографією, гравіюванням вірша і викладеним білим камінням.
Біля пам’ятника - лампадки, гілка хвойних і скромний букет квітів.
“Ніхто насправді не помер, поки не зникнуть викликані ними в світі хвилі. Сьогодні, в річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі, вібрації, які залишив Паша. Сподіваюсь, це відчують і ті, хто його знав… та просто згадає…”, - поділилася Лариса.
Нагадаємо, Павло Павлік помер у 2020 році у віці 21 року. Він кілька років боровся з рідкісною формою раку хребта - саркомою.
Весь цей час поруч з ним була мати, яка відкрито ділилася переживаннями, лікуванням і вірою в одужання сина. На жаль, хвороба виявилась сильнішою.
Нагадаємо, у Віктора Павліка також є син Олександр від першого шлюбу, донька Христина від другого, а також молодший син Михайло від нинішньої дружини Катерини Реп'яхової.
