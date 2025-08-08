Как сейчас выглядит могила сына Павлика: экс-жена певца показала фото

Как сейчас выглядит могила Павла Павлика

Фото с кладбища Созаева опубликовала в день годовщины смерти парня.

Надгробие Павла оформлено сдержанно, но трогательно: белая плита с фотографией, гравировкой стихотворения и выложенным белым камнем.

Возле памятника - лампадки, ветка хвойных и скромный букет цветов.

"Никто на самом деле не умер, пока не исчезнут вызванные ими в мире волны. Сегодня, в годовщину смерти моего сына, я чувствую эти волны, вибрации, которые оставил Паша. Надеюсь, это почувствуют и те, кто его знал... и просто вспомнит...", - поделилась Лариса.

Как сейчас выглядит могила Павла Павлика (фото: facebook.com/lora.sozaeva)

Напомним, Павел Павлик умер в 2020 году в возрасте 21 года. Он несколько лет боролся с редкой формой рака позвоночника - саркомой.

Все это время рядом с ним была мать, которая открыто делилась переживаниями, лечением и верой в выздоровление сына. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Павел Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Напомним, у Виктора Павлика также есть сын Александр от первого брака, дочь Кристина от второго, а также младший сын Михаил от нынешней жены Екатерины Репьяховой.