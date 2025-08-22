ua en ru
Як змінився головний красунчик з "Емілі в Парижі": нова зачіска та стиль

П'ятниця 22 серпня 2025 10:30
Лукас Браво вразив перевтіленням для 5 сезону "Емілі в Парижі" (кадр з серіалу)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

З'явилися перші фото з 5 сезону серіалу "Емілі в Парижі". Особливу увагу прихильників привернув Лукас Браво, який грає красеня-кухаря Габріеля.

Як повідомляє РБК-Україна, у новому сезоні герой актора вразить зміною стилю.

Як виглядатиме Габріель в 5 сезоні "Емілі в Парижі"

Не секрет, що перед зйомками серіалу актор відпустив бороду та довге волосся. І хоча такий стиль додав йому зрілості й брутальності, він сподобався далеко не всім.

Ще у 4 сезоні можна було помітити, що Браво почав відпускати волосся. Проте вже у нових епізодах знову постане з короткою зачіскою. Ба більше - в новому стилі!

На фото, яке з'явилося на офіційній сторінці серіалу, Габріель постає у стильному костюмі шоколадного кольору з коротким укладеним волоссям, яке має легкий об'єм зверху і підняті висвітлені пасма.

Як змінився головний красунчик з &quot;Емілі в Парижі&quot;: нова зачіска та стильЯк змінився Лукас Браво (фото: instagram.com/emilyinparis)

Як відомо, у 5 сезоні "Емілі в Парижі" Габріелю буде несолодко. Доведеться пережити серйозні трансформації в професійному та особистому житті, особливо на тлі нового роману головної героїні з італійцем Марчелло.

Як відреагували в мережі

Нові фото та дата прем'єри розпалили між користувачами палку дискусію. Окрім того, що багато юзерів оцінили новий "лук" героя, вони також почали обговорювати, з ким має лишитися Емілі.

  • "Габріель має класний вигляд".
  • "Я знаю, що ви всі любите італійця, але я буду в захваті від Емілі та Габріеля до кінця!"
  • "Мені більше подобаються італієць. Забирайся, Габріель, кінець!"
  • "Краще б їй не втрапляти в драми Габріеля цього сезону".
  • "У Габріеля неперевершений вигляд".

Коли прем'єра 5 сезону "Емілі в Парижі"

Усі 10 епізодів вийдуть на Netflix 18 грудня 2025 року. Глядачі отримають можливість одразу переглянути продовження історії, у якій цього разу події розгортатимуться в Римі. Проте про французьку столицю творці обіцяли не забувати.

"Те, що Емілі буде присутня в Римі, не означає, що її не буде в Парижі", - сказав творець Даррен Стар.

Рішенням відправити героїню до Італії він хотів розширити вплив шоу. Зйомки проходили у Парижі, Римі та Венеції. Саме там і відбуватимуться ключові події нового сезону.

Емілі очолить римський офіс креативного рекламного агентства. Традиційно разом із робочими проблемами на неї чекають нові виклики у стосунках.

Акторський склад нового сезону

У 5 сезоні глядачі знову побачать Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Семюеля Арнольда, Бруно Гуері та Люсієна Лавискаунта.

До касту також долучилися Еудженіо Франческіні та Міні Драйвер. А от Камілль Разат, яка грала Каміль, не повернеться у серіал.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Лукаса Браво та "Емілі в Парижі", Tudum.

