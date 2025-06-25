Привітали чи ні? Джеджула відповів, як відреагували його екс-дружини на появу донечки

Телеведучий Андрій Джеджула, який втретє став батьком і одружився вдруге , вперше прокоментував, чи отримав вітання з народженням доньки від своїх колишніх дружин - співачки Санти Дімопулос та блогерки Юлії Леус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю шоумена для OBOZ.UA.

Відомо, що син Джеджули від першого шлюбу Даніель знав про народження сестрички.

Водночас телеведучий запевняє, що про нові стосунки розповідав лише дуже вузькому колу людей.

"Знаєте, я взагалі майже нікому не розповідав про свої стосунки. Близьке коло - так, вони були в курсі, але не більше", - зазначив він.

Андрій також підкреслив, що між ним і сином існує повага до особистого простору обох батьків.

Санта Дімопулос з сином (фото: instagram.com/santadimopulos)

"У нас із ним чітке розуміння: особисте - це особисте. Якось йому завжди казав: “Сину, мені не цікава якась особиста інформація про маму, так само прошу ставитися до інформації про моє життя. Якщо цікавиться, кажи: "Запитай у тата", - поділився Джеджула.

Щодо самої Санти Дімопулос, то вона, за словами телеведучого, особисто його не вітала. Можливо, привітала лише сина з появою сестри.

Втім, Джеджула наголошує: з екс-дружиною спілкується виключно у питаннях, що стосуються сина.

І навіть попри всі складні моменти в минулому, не дозволяє собі негативу на адресу матері дитини.

"Я дотримуюсь правила: жодних конфліктів чи негативу - усе це може відобразитися на дитині. Також пояснив синові: не можна дозволяти собі зневажливо висловлюватися про будь-кого з батьків", - сказав Андрій.

Андрій Джеджула з сином (фото: instagram.com/djedjula)

Джеджула також розповів про ситуацію з другою екс-дружиною, блогеркою Юлією Реус.

Зараз вони ділять опіку над донькою Аделіною - дитина проводить з татом три дні на тиждень.

Та навіть за таких обставин, жодних привітань із народженням нової дитини від Юлії він не отримав.

"Ні, не привітала. Ми не в таких стосунках, щоб вітали одне одного з днем народження чи появою дітей. Не той рівень спілкування", - поділився телеведучий.

За його словами, комунікація з Юлією непроста і часто залежить від настрою.

Андрій Джеджула з Юлією Леус (фото: instagram.com/djedjula)

"Іноді мені здається, що комунікація трохи налагоджується, а іноді - ні. Тут живеш, як на пороховій бочці: щось не так - одразу звинувачення", - розповів Андрій.

Шоумен згадав і про нещодавню суперечку, пов’язану з домашнім котом.

"Прийшло повідомлення: “Чому дитину подряпав твій кіт? Наступного разу він їй око видряпає, про що ти думаєш?!”. Але є маленький нюанс: коли забираю чи віддаю Адель, знімаю якусь сторіс - так у мене заведено, - і там видно, що жодної подряпинки на дитині не було", - каже знаменитість.

Попри всі труднощі, Джеджула запевняє, що стосунки з донькою чудові.

"З Аделіною в мене стосунки прекрасні, а як може бути інакше?", - говорить він.

Андрій Джеджула з донькою (фото: instagram.com/djedjula)

Що відомо про особисте життя Андрія Джеджули

У 2006 році шоумен почав зустрічатися зі співачкою Сантою Дімопулос. Вони жили разом без офіційного оформлення стосунків, а в жовтні 2008 року у них народився син Даніель.

Проте вже у 2010 році пара розпалася.

У 2016 році Андрій познайомився з Юлією Леус, і через рік вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Їхні стосунки були складними: у серпні 2019-го вони розлучилися, але наприкінці року, 31 грудня, вирішили спробувати знову і відновили шлюб.

У лютому 2021-го в пари з’явилася донька Адель. Однак у жовтні 2022-го стало відомо, що пара офіційно розлучається.