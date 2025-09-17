Карді Бі вчетверте стане мамою: що відомо про батька її майбутньої дитини

32-річна реперка Карді Бі повідомила, що вагітна четвертою дитиною. Малюк має народитися у лютому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для CBS Mornings.
"Я народжую дитину зі своїм хлопцем, Стефоном Діггзом", - сказала артистка та додала, що почувається сильною і щасливою.
Cardi B та футболіст Стефон Діггз зустрічаються з кінця 2024 року, а вперше офіційно з’явилися разом у травні 2025-го на матчі NBA. Реперка каже, що спортсмен став для неї опорою.
"Він змушує мене почуватися впевнено та дуже сильно. Два тижні тому в мене була панічна атака, а він сказав: "Дівчинко, візьми себе в руки", - ділиться зірка.
До нових стосунків Карді Бі понад п’ять років була у шлюбі з репером Offset. У пари троє спільних дітей: донька Культура (7 років), син Вейв (3 роки) та молодша донька Блоссом, яка народилася у вересні 2024 року.
Їхні стосунки супроводжувалися зрадами та кількома спробами розлучення. Влітку 2024 року Карді втретє подала на розлучення, але до цього вони неодноразово мирилися після гучних скандалів.
Після остаточного розриву з Offset вона зізнавалася, що відчуває полегшення, хоча й важко було закривати ці двері.
"З кожним кінцем приходить новий початок. Я вдячна за цей досвід, він нагадав мені, що я можу мати все", - поділилася реперка.
До слова, новий обранець співачки вже виховує 9-річну доньку Нову, тож для нього це буде друга дитина.
Для Карді Бі - четверта. Артистка підкреслила, що тепер для неї головне - сім’я та новий етап у житті.
Вас може зацікавити: