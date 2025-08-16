Кацурін замилував фото з найріднішими: Дорофєєвою, мамою та бабусею

Український ресторатор Міша Кацурін поділився рідкісними сімейними кадрами з нагоди дня народження рідної людини. Його бабусі виповнилося 86 років!

Як повідомляє РБК-Україна , родина Кацуріних зібралася за святковим обідом, щоб відзначити цю важливу подію.

Як Кацурін та Дорофєєва відзначили сімейне свято

Зіркова пара провела суботній день в колі рідних людей в одному зі столичних ресторанів італійської кухні.

У своєму блозі в Instagram Михайло показав, як вітали бабусю. Зокрема їй подарували великий букет гортензій.

На рідкісному фото усміхнено позують Дорофєєва, його мама Ольга, син Іван та, звісно, іменинниця.

Який вигляд має родина Кацуріна (скриншот)

Своєю чергою Надя у соцмережах розмістила коротке відео зі святкування. На ньому видно, як винесли десерт зі свічкою, а гості виконують пісню на честь бабусі.

"У бабулі Міші сьогодні День народження", - підписала ролик співачка, який згодом її чоловік репостнув до себе.

Як вітали бабусю Кацуріна (скриншот)

Також ресторатор замилував окремою світлиною з коханою. Для заходу артистка обрала сукню з модним принтом polka dot.

Дорофєєва побувала на дні народженні бабусі Кацуріна (скриншот)

Що відомо про Мішу Кацуріна

Міша родом з Бердянська. Відомий як український ресторатор, фудблогер та підприємець, зокрема володіє закладами "Китайський Привіт" та "Японський Привіт".

Має двох дітей - доньку Олександру та сина Івана від колишньої дружини Даші Кацуріною. Пара розлучилася у 2022 році, а згодом стало відомо про його стосунки з Дорофєєвою. Вони зіграли таємне весілля в червні 2023-го.

Нагадаємо, раніше Міша Кацурін опинився в центрі скандалу, коли відкриття його нового ресторану у Львові обернулося масовим отруєнням.

Сотні відвідувачів разом з ним опинилися в лікарні. Інспектори виявили ряд порушень та виписали закладу штраф.

Сам Михайло попросив вибачення та взяв на себе лікування постраждалих, а також заявив про роботу над помилками. Зрештою ресторан знову відкрили.