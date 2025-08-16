Розлучаються? Дружина Костянтина Темляка показалася без обручки (фото)
Акторка Анастасія Нестеренко, дружина Костянтина Темляка, заінтригувала промовистим фото після скандального викриття актора. Невже пара розлучається?
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки, вона показалася без обручки на тлі звинувачень в аб'юзі на адресу чоловіка.
Дружина Темляка натякнула на розлучення?
Зірка серіалу "Новенька" раніше зізналася, що для неї було боляче дізнатися правду про людину, з якою вона планувала майбутнє. За словами акторки, "опора в її житті зникла". Водночас вона підкреслила, що сама у цих стосунках не зазнавала фізичного чи емоційного насилля.
Акторка не коментувала, чи збирається розлучатися з чоловіком після скандалу, але днями вона опублікувала промовисте фото. Багато хто вирішив, що вона таки розійшлася з Костянтином.
На фото Настя сидить із собакою на колінах, а на безіменному пальці немає обручки.
Анастасія Нестеренко показалася без обручки (скриншот)
Варто зазначити, що на попередніх світлинах в блозі зірки можна було побачити обручку.
Що відомо про скандал з Костянтином Темляком
Нагадаємо, після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому актор знявся зі своєю дружиною, його колишня дівчина, фотографиня Анастасія Соловйова оприлюднила шокуючі подробиці їхніх стосунків.
Вона назвала його "аб'юзером, тираном та нарцисом", поділилася деталями листування та відео, у яких Темляк демонстрував агресивну та неадекватну поведінку, зокрема у нетверезому стані.
Сам Костянтин визнав провину у відеоролику, але його "вибачення" викликали ще більше критики. Він заявив, що після тих стосунків виправився, проте нові подробиці показали зворотне.
З'ясувалося, що у 2023 році він надсилав непристойні повідомлення 15-річній дівчині, схиляючи її до інтимних стосунків.
Костянтин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)
