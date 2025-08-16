ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Розлучаються? Дружина Костянтина Темляка показалася без обручки (фото)

Субота 16 серпня 2025 16:04
UA EN RU
Розлучаються? Дружина Костянтина Темляка показалася без обручки (фото) Анастасія Нестеренко опублікувала промовисту світлину (фото: instagram.com/n.nstrnko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Акторка Анастасія Нестеренко, дружина Костянтина Темляка, заінтригувала промовистим фото після скандального викриття актора. Невже пара розлучається?

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки, вона показалася без обручки на тлі звинувачень в аб'юзі на адресу чоловіка.

Дружина Темляка натякнула на розлучення?

Зірка серіалу "Новенька" раніше зізналася, що для неї було боляче дізнатися правду про людину, з якою вона планувала майбутнє. За словами акторки, "опора в її житті зникла". Водночас вона підкреслила, що сама у цих стосунках не зазнавала фізичного чи емоційного насилля.

Акторка не коментувала, чи збирається розлучатися з чоловіком після скандалу, але днями вона опублікувала промовисте фото. Багато хто вирішив, що вона таки розійшлася з Костянтином.

На фото Настя сидить із собакою на колінах, а на безіменному пальці немає обручки.

Розлучаються? Дружина Костянтина Темляка показалася без обручки (фото)Анастасія Нестеренко показалася без обручки (скриншот)

Варто зазначити, що на попередніх світлинах в блозі зірки можна було побачити обручку.

Раніше Нестеренко носила обручку (фото: instagram.com/n.nstrnko)

Що відомо про скандал з Костянтином Темляком

Нагадаємо, після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому актор знявся зі своєю дружиною, його колишня дівчина, фотографиня Анастасія Соловйова оприлюднила шокуючі подробиці їхніх стосунків.

Вона назвала його "аб'юзером, тираном та нарцисом", поділилася деталями листування та відео, у яких Темляк демонстрував агресивну та неадекватну поведінку, зокрема у нетверезому стані.

Сам Костянтин визнав провину у відеоролику, але його "вибачення" викликали ще більше критики. Він заявив, що після тих стосунків виправився, проте нові подробиці показали зворотне.

З'ясувалося, що у 2023 році він надсилав непристойні повідомлення 15-річній дівчині, схиляючи її до інтимних стосунків.

Розлучаються? Дружина Костянтина Темляка показалася без обручки (фото)Костянтин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)​​​​​​​

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
За принципом НАТО? CNN дізналося, які гарантії для України пропонує Трамп
За принципом НАТО? CNN дізналося, які гарантії для України пропонує Трамп
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія