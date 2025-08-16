ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лобода ошелешила фанів в Грузії: "Чому не говорите українською?" (відео)

Субота 16 серпня 2025 21:27
UA EN RU
Лобода ошелешила фанів в Грузії: "Чому не говорите українською?" (відео) LOBODA ошелешила фанів в Грузії (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Світлана Лобода здивувала зверненням до своїх українських фанів під час туру в Грузії. Вона зробила зауваження за спілкування російською мовою!

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з TikTok-акаунту lobodaukraine.

Що сказала Світлана Лобода фанам

Артистка, яку часто критикують за виступи з російськомовними піснями, раптово заговорила про важливість спілкування українською.

Судячи з відео, яке з'явилося в мережі, Світлана зустрілася з фанами в Грузії, де давала концерт. В ході розмови вона поцікавилася, звідки вони.

Стало відомо, що прихильники з Ірпеня. На цю новину вона відреагувала з радістю і навіть перейшла на українську.

"Чому ж ви не говорите українською? Це ж класно говорити нашою мовою", - заявила артистка.

Одна з дівчат перейшла і підкреслила, що вони можуть вільно говорити.

Водночас саме з вуст Лободи такі заяви здаються багатьом дивними, адже сама вона продовжує публічно спілкуватися та давати концерти російською.

У своєму блозі в Instagram також пише російською, іноді англійською та українською.

@lobodaukraine Наша козачка #лобода #україна #loboda оригінальний звук - LOBODA STANS

Як відреагували в мережі

Користувачі розділилися в думках. Одні не можуть пробачити скандали співачки, яка після 2014 року продовжувала будувати кар'єру в країні-агресорці. Другі підтримали її, а треті назвали висловлювання про українську мову "показухою".

  • "Чого вона співає досі російською?"
  • "Люблю Лободу, але це смішно".
  • "Як вона перевзувається казково".
  • "Я минулого місяця була на її концерті й ніхто українською не розмовляв".
  • "Свєта спитала за мову. Навіть підсумки зустрічі на Алясці вже не здивують, як це".
Реакція користувачів TikTok та Threads (скриншоти)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія