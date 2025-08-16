Лобода ошелешила фанів в Грузії: "Чому не говорите українською?" (відео)
Світлана Лобода здивувала зверненням до своїх українських фанів під час туру в Грузії. Вона зробила зауваження за спілкування російською мовою!
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з TikTok-акаунту lobodaukraine.
Що сказала Світлана Лобода фанам
Артистка, яку часто критикують за виступи з російськомовними піснями, раптово заговорила про важливість спілкування українською.
Судячи з відео, яке з'явилося в мережі, Світлана зустрілася з фанами в Грузії, де давала концерт. В ході розмови вона поцікавилася, звідки вони.
Стало відомо, що прихильники з Ірпеня. На цю новину вона відреагувала з радістю і навіть перейшла на українську.
"Чому ж ви не говорите українською? Це ж класно говорити нашою мовою", - заявила артистка.
Одна з дівчат перейшла і підкреслила, що вони можуть вільно говорити.
Водночас саме з вуст Лободи такі заяви здаються багатьом дивними, адже сама вона продовжує публічно спілкуватися та давати концерти російською.
У своєму блозі в Instagram також пише російською, іноді англійською та українською.
Як відреагували в мережі
Користувачі розділилися в думках. Одні не можуть пробачити скандали співачки, яка після 2014 року продовжувала будувати кар'єру в країні-агресорці. Другі підтримали її, а треті назвали висловлювання про українську мову "показухою".
- "Чого вона співає досі російською?"
- "Люблю Лободу, але це смішно".
- "Як вона перевзувається казково".
- "Я минулого місяця була на її концерті й ніхто українською не розмовляв".
- "Свєта спитала за мову. Навіть підсумки зустрічі на Алясці вже не здивують, як це".
