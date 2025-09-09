Катя Сільченко вийшла заміж прямо під час Ukrainian Fashion Week: зворушливе відео

Катя Сільченко вийшла заміж під час UFW

Закохані офіційно зареєстрували шлюб ще 23 квітня цього року, але головне свято вони вирішили приберегти саме для модного подіуму.

Інтригу розкрив напередодні сам Сергій, який оновив статус у Facebook на "одружений".

Для Каті це вже другий шлюб, і цього разу вона зробила все у своєму стилі: красиво, несподівано та максимально щиро.

Для особливого дня Сільченко обрала образ, який поєднав ефектність і нестандартність.

Замість класичної довгої весільної сукні дизайнерка з’явилася у короткій корсетній моделі, яку доповнила легкою напівпрозорою накидкою та стильними босоніжками на підборах.

Катя Сільченко і Сергій Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Волосся Катя залишила розпущеним, уклавши його у ніжні хвилі, а завершальним акцентом стала пов’язка, що нагадувала весільний вінок.

Її обранець обрав чорні брюки, білу сорочку та піджак із золотими ґудзиками.

Катя Сільченко і Сергій Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Особливим акцентом стало те, що церемонію провела засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Вона взяла на себе роль церемоніймейстерки, поєднавши атмосферу модного шоу з магією кохання.

Подіум, наповнений трендовими образами, цього разу сяяв ще й від щирих емоцій, які неможливо зрежисувати.

"Нехай твій понеділок буде моїм весіллям… 08.09.2025", - написала Катя в Instagram, опублікувавши фото моменту, який розчулив тисячі підписників.

Особисте життя Каті Сільченко

До цього Катя Сільченко вже мала шлюб із бізнесменом Камо Багдасаряном. Вони зустрічалися чотири роки, а у 2014-му офіційно одружилися.

Проте союз не витримав випробувань: у 2020 році пара розлучилася. У них залишилася спільна донька, на ім'я Саті.

"Через коронавірус ми опинилися в різних країнах. Ситуація з анексованим Кримом ускладнила можливість чоловіка приїхати через робочі обставини. Можливо, я теж могла докласти більше зусиль, щоб подолати ці перешкоди. Але цього не сталося. Ми просто не змогли зустрітися і зберегти стосунки на відстані", - пояснювала причину розлучення Катерина раніше.

Катя Сільченко і Камо Багдасарян (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Новий роман дизайнерки з івент-менеджером Сергієм Неклевою став відомим у 2022 році.

Закохані публічно підтвердили стосунки 14 лютого, у День святого Валентина. А вже восени того ж року, у листопаді, оголосили про заручини.