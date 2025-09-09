Катя Сильченко вышла замуж прямо во время Ukrainian Fashion Week: трогательное видео

Финальный день Ukrainian Fashion Week запомнился громким событием. 8 сентября в одном из павильонов Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) состоялся показ коллекции бренда the COAT Кати Сильченко. Прямо на подиуме она сказала "да" любимому, ивент-менеджеру Сергею Неклеве (kartyna).
Влюбленные официально зарегистрировали брак еще 23 апреля этого года, но главный праздник они решили приберечь именно для модного подиума.
Интригу раскрыл накануне сам Сергей, который обновил статус в Facebook на "женат".
Для Кати это уже второй брак, и на этот раз она сделала все в своем стиле: красиво, неожиданно и максимально искренне.
Для особого дня Сильченко выбрала образ, который соединил эффектность и нестандартность.
Вместо классического длинного свадебного платья дизайнер появилась в коротком корсетном платье, которое дополнила легкой полупрозрачной накидкой и стильными босоножками на каблуках.
Волосы Катя оставила распущенными, уложив их в нежные волны, а завершающим акцентом стала повязка, напоминающая свадебный венок.
Ее избранник выбрал черные брюки, белую рубашку и пиджак с золотыми пуговицами.
Особым акцентом стало то, что церемонию провела основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.
Она взяла на себя роль церемониймейстера, соединив атмосферу модного шоу с магией любви.
Подиум, наполненный трендовыми образами, в этот раз сиял еще и от искренних эмоций, которые невозможно срежиссировать.
"Пусть твой понедельник будет моей свадьбой... 08.09.2025", - написала Катя в Instagram, опубликовав фото момента, который растрогал тысячи подписчиков.
До этого Катя Сильченко уже была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. Они встречались четыре года, а в 2014-м официально поженились.
Однако союз не выдержал испытаний: в 2020 году пара развелась. У них осталась общая дочь, по имени Сати.
"Из-за коронавируса мы оказались в разных странах. Ситуация с аннексированным Крымом усложнила возможность мужа приехать из-за рабочих обстоятельств. Возможно, я тоже могла приложить больше усилий, чтобы преодолеть эти препятствия. Но этого не произошло. Мы просто не смогли встретиться и сохранить отношения на расстоянии", - объясняла причину развода Екатерина ранее.
Новый роман дизайнера с ивент-менеджером Сергеем Неклевой стал известен в 2022 году.
Влюбленные публично подтвердили отношения 14 февраля, в День святого Валентина. А уже осенью того же года, в ноябре, объявили о помолвке.
