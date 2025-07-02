У Києві пройде фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного: що там буде

Фестиваль "Протасів Яр": де відбудеться

Головною локацією стане галявина Протасового Яру (вул. Солом’янська, 40-А).

Вечірні події 5 та 6 липня пройдуть на території Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).

Фестиваль триватиме під гаслом "Щоб жить - ні в кого права не питаюсь", цитатою з вірша Павла Тичини.

Основна мета заходу залишається незмінною - популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам’яті Романа Ратушного, справа якого триває й після його загибелі.

Програма фестивалю "Протасів Яр"

У перший день фестивалю, 4 липня, відбудеться офіційне відкриття та презентація меморіального художнього репортажу "Ратушні. Легенда про Лицаря та Друїда".

Протягом дня пройдуть музичні виступи гуртів GG ГуляйГород, "Чистий Четвер", "Про-зорі".

Також заплановані дискусії про культуру як спільнодію, локальні громади під час війни та порозуміння між військовими і цивільними.

Програма третього фестивалю "Протасів Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

5 липня, у день народження Романа Ратушного, на галявині відбудеться навчання з тактичної медицини, інжирівські читання сучасної прози та поезії про Крим, кримськотатарський плов та кава, а також панельна дискусія про відновлення зв’язків між українцями і кримськими татарами.

Увечері запланована вистава-сюрприз за участю Ірми Вітовської в ІБКЦБ.

Програма третього фестивалю "Протасів Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

6 липня фестиваль завершиться літературними відвідинами Байкового кладовища, презентацією книги, присвяченої Вікторії Амеліній, лекцією про стійкість українського спротиву та дискусією про корейську громаду України.

Фінальними подіями стануть поетично-музичні читання пам’яті Василя Ратушного та виступ гурту Vivienne Mort.

Програма третього фестивалю "Протасів Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

Учасники фестивалю "Протасів Яр"

Окрім музичних гуртів та акторських виступів на фестивалі будуть лекції та дискусії, участь у яких візьмуть:

Тетяна Власова

Світлана Поваляєва

Дмитро Лазуткін

Катерина Калитко

Євгенія Закревська

Масі Найєм

Лариса Денисенко

Наріман Алієв

Богдан Логвиненко

Вахтанг Кіпіані

Павло Клімкін

Ростислав Семків

Ярина Чорногуз

Ірина Цілик та інші українські митці і громадські діячі.

Окрім основної програми, протягом 5 та 6 липня працюватиме дитяча зона.