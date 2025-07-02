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У Києві пройде фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного: що там буде

У Києві пройде третій фестиваль "Протасів Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)
Автор: Іванна Пашкевич

З 4 по 6 липня 2024 року у Києві пройде третій фестиваль "Протасів Яр", присвячений пам’яті громадського активіста, розвідника 93-ї бригади "Холодний Яр" та одного з найяскравіших представників київського урбаністичного руху - Романа Ратушного.

РБК-Україна розповідає більше про фестиваль, який уже традиційно збере активістів, митців, журналістів, громаду і всіх небайдужих до ідей захисту зелених зон міста, розвитку локальних ініціатив і культури пам’яті.

Фестиваль "Протасів Яр": де відбудеться

Головною локацією стане галявина Протасового Яру (вул. Солом’янська, 40-А).

Вечірні події 5 та 6 липня пройдуть на території Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (вул. Клінічна, 25).

Фестиваль триватиме під гаслом "Щоб жить - ні в кого права не питаюсь", цитатою з вірша Павла Тичини. 

Основна мета заходу залишається незмінною - популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам’яті Романа Ратушного, справа якого триває й після його загибелі.

Програма фестивалю "Протасів Яр"

У перший день фестивалю, 4 липня, відбудеться офіційне відкриття та презентація меморіального художнього репортажу "Ратушні. Легенда про Лицаря та Друїда". 

Протягом дня пройдуть музичні виступи гуртів GG ГуляйГород, "Чистий Четвер", "Про-зорі". 

Також заплановані дискусії про культуру як спільнодію, локальні громади під час війни та порозуміння між військовими і цивільними.

 

Програма третього фестивалю "Протасів Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

5 липня, у день народження Романа Ратушного, на галявині відбудеться навчання з тактичної медицини, інжирівські читання сучасної прози та поезії про Крим, кримськотатарський плов та кава, а також панельна дискусія про відновлення зв’язків між українцями і кримськими татарами. 

Увечері запланована вистава-сюрприз за участю Ірми Вітовської в ІБКЦБ.

 

Програма третього фестивалю "Протасів Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

6 липня фестиваль завершиться літературними відвідинами Байкового кладовища, презентацією книги, присвяченої Вікторії Амеліній, лекцією про стійкість українського спротиву та дискусією про корейську громаду України. 

Фінальними подіями стануть поетично-музичні читання пам’яті Василя Ратушного та виступ гурту Vivienne Mort.

 

Програма третього фестивалю "Протасів Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

Учасники фестивалю "Протасів Яр"

Окрім музичних гуртів та акторських виступів на фестивалі будуть лекції та дискусії, участь у яких візьмуть: 

  • Тетяна Власова
  • Світлана Поваляєва
  • Дмитро Лазуткін
  • Катерина Калитко
  • Євгенія Закревська
  • Масі Найєм
  • Лариса Денисенко
  • Наріман Алієв
  • Богдан Логвиненко
  • Вахтанг Кіпіані
  • Павло Клімкін
  • Ростислав Семків
  • Ярина Чорногуз
  • Ірина Цілик та інші українські митці і громадські діячі.

Окрім основної програми, протягом 5 та 6 липня працюватиме дитяча зона.

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