В Киеве пройдет фестиваль "Протасов Яр" памяти Романа Ратушного: что там будет

Фестиваль "Протасов Яр": где состоится

Главной локацией станет поляна Протасова Яра (ул. Соломенская, 40-А).

Вечерние события 5 и 6 июля пройдут на территории Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины (ул. Клиническая, 25).

Фестиваль будет проходить под лозунгом "Чтобы жить - ни у кого права не спрашиваю", цитатой из стихотворения Павла Тычины.

Основная цель мероприятия остается неизменной - популяризация современного и традиционного искусства, украинской истории, правозащитных инициатив и чествование памяти Романа Ратушного, дело которого продолжается и после его гибели.

Программа фестиваля "Протасов Яр"

В первый день фестиваля, 4 июля, состоится официальное открытие и презентация мемориального художественного репортажа "Ратушные. Легенда о Рыцаре и Друиде".

В течение дня пройдут музыкальные выступления групп GG ГуляйГород, "Чистий Четвер", "Про-зорі".

Также запланированы дискуссии о культуре как сообществе, локальные общины во время войны и взаимопонимание между военными и гражданскими.

Программа третьего фестиваля "Протасов Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

5 июля, в день рождения Романа Ратушного, на поляне состоится обучение по тактической медицине, инжировские чтения современной прозы и поэзии о Крыме, крымскотатарский плов и кофе, а также панельная дискуссия о восстановлении связей между украинцами и крымскими татарами.

Вечером запланирован спектакль-сюрприз с участием Ирмы Витовской в ИБКЦБ.

Программа третьего фестиваля "Протасов Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

6 июля фестиваль завершится литературными посещениями Байкового кладбища, презентацией книги, посвященной Виктории Амелиной, лекцией о стойкости украинского сопротивления и дискуссией о корейской общине Украины.

Финальными событиями станут поэтически-музыкальные чтения памяти Василия Ратушного и выступление группы Vivienne Mort.

Программа третьего фестиваля "Протасов Яр" (фото: facebook.com/fest.protasiv.yar)

Участники фестиваля "Протасов Яр"

Кроме музыкальных групп и актерских выступлений на фестивале будут лекции и дискуссии, участие в которых примут:

Татьяна Власова

Светлана Поваляева

Дмитрий Лазуткин

Екатерина Калитко

Евгения Закревская

Маси Найем

Лариса Денисенко

Нариман Алиев

Богдан Логвиненко

Вахтанг Кипиани

Павел Климкин

Ростислав Семкив

Ярина Черногуз

Ирина Цилык и другие украинские художники и общественные деятели.

Кроме основной программы, в течение 5 и 6 июля будет работать детская зона.