Яким буде спін-офф "Венздей": унікальні подробиці від дядька Фестера

Netflix працює над розширення всесвіту "Венздей" . У центрі нової історії опиниться харизматичний дядько Фестер. Виконавець його ролі Фред Армісен уже поділився унікальними деталями про майбутній проєкт.

Що відомо про спін-офф "Венздей", розповідає РБК-Україна .

Що відомо про спін-офф "Венздей"

Поки глядачі насолоджують переглядом другого сезону серіалу про пригоди доньки сімейства Аддамс, стало відомо про нову історію за мотивами шоу.

Як повідомляється, ще один член дивакуватої родини отримає власний серіал. Це дядько Фестер, роль якого виконує американський актор і комік Фред Армісен.

Проєкт розробляється спільно Netflix та MGM Television, а перші чутки про нього з'явилися ще у грудні 2023 року.

Тепер же Армісен особисто підтвердив, що робота над новим серіалом триває. В ефірі шоу Джиммі Феллона він розповів, що вже бере участь у підготовці й не приховує свого захоплення.

"Так, ми працюємо над цим. Це фантастично. Це неймовірно", - поділився він.



Чому саме дядько Фестер?

Персонаж Армісена сподобався фанатам із перших появ у "Венздей". Він має унікальну здатність генерувати електрику, а його комедійна та ексцентрична натура додала контрастів атмосфери серіалу.

Фестер - рідний брат Ґомеса Адамса (Луїс Гусман) і дядько головної героїні (Дженна Ортеґа).

Актор обожнює грати цього персонажа і з радістю перевтілюється в його образ.

"Це дуже весело. Відчувається природно. Люблю втілювати цього героя, який існує так давно. Це справжнє щастя", - зазначив він.

Деталі спін-оффу тримають у секреті, проте очевидно, що він поєднуватиме елементи чорного гумору, готичної естетики та детективної історії.

Дядько Фестер отримає власний спін-офф (кадр з серіалу)

Коли вийде третій сезон "Венздей"

Нагадаємо, новий сезон вийшов у дві частини: перша стартувала в серпні 2025 року, а друга - на початку вересня.

Серіал одразу здобув величезну популярність на Netflix, зібравши сотні мільйонів переглядів.

Завдяки успіху був продовжений на третій сезон, вихід якого може відбутися у 2027 році.