Каким будет спин-офф "Уэнсдей": уникальные подробности от дяди Фестера

Четверг 11 сентября 2025 17:08
Каким будет спин-офф "Уэнсдей": уникальные подробности от дяди Фестера Стало известно, каким будет спин-офф "Уэнсдей" (кадр из сериала)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Netflix работает над расширением вселенной "Уэнсдей". В центре новой истории окажется харизматичный дядя Фестер. Исполнитель его роли Фред Армисен уже поделился уникальными деталями о предстоящем проекте.

Что известно о спин-оффе "Уэнсдей", рассказывает РБК-Украина.

Что известно о спин-оффе "Уэнсдей"

Пока зрители наслаждаются просмотром второго сезона сериала о приключениях дочери семейства Аддамс, стало известно о новой истории по мотивам шоу.

Как сообщается, еще один член чудаковатой семьи получит собственный сериал. Это дядя Фестер, роль которого исполняет американский актер и комик Фред Армисен.

Проект разрабатывается совместно Netflix и MGM Television, а первые слухи о нем появились еще в декабре 2023 года.

Теперь же Армисен лично подтвердил, что работа над новым сериалом продолжается. В эфире шоу Джимми Фэллона он рассказал, что уже участвует в подготовке и не скрывает своего восторга.

"Да, мы работаем над этим. Это фантастично. Это невероятно", - поделился он.


Почему именно дядя Фестер?

Персонаж Армисена понравился фанатам с первых появлений в "Уэнсдей". Он обладает уникальной способностью генерировать электричество, а его комедийная и эксцентричная натура добавила контрастов атмосфере сериала.

Фестер - родной брат Гомеса Адамса (Луис Гусман) и дядя главной героини (Дженна Ортега).

Актер обожает играть этого персонажа и с радостью перевоплощается в его образ.

"Это очень весело. Чувствуется естественно. Люблю воплощать этого героя, который существует так давно. Это настоящее счастье", - отметил он.

Детали спин-оффа держат в секрете, однако очевидно, что он будет сочетать элементы черного юмора, готической эстетики и детективной истории.

Каким будет спин-офф &quot;Уэнсдей&quot;: уникальные подробности от дяди ФестераДядя Фестер получит собственный спин-офф (кадр из сериала)

Когда выйдет третий сезон "Уэнсдей"

Напомним, новый сезон вышел в две части: первая стартовала в августе 2025 года, а вторая - в начале сентября.

Сериал сразу получил огромную популярность на Netflix, собрав сотни миллионов просмотров.

Благодаря успеху был продлен на третий сезон, выход которого может состояться в 2027 году.

При написании материала были использованы следующие источники: Deadline, YouTube The Tonight Show.

