Кіно, що виховує смак: 6 фільмів, які навчать створювати неповторні образи

"Дім Ґуччі"

Фільм натхненний реальною історією сімейної імперії італійського будинку. Це історія про те, що означає ім'я, чого воно варте і як далеко можна зайти заради визнання та контролю.



"Зізнання шопоголіка"

Комедія про любительку шопінгу, яка страждає на фінансову безграмотність, але мріє про майбутнє у сфері моди. Одного разу вона не встигає на співбесіду і влаштовується в колумністкою у фінансовий журнал. Її колонка миттєво стає успішною, але таємниця загрожує зруйнувати її особисте життя і кар'єру.



"Диявол носить Прада"

Легендарна класика про молоду журналістку, яка влаштовується в модний журнал і під керівництвом вимогливої редакторки проходить трансформацію. Фільм досліджує складний світ моди, кар'єрні амбіції та особисті жертви.

"Кравчиня. Помста від кутюр"

Напружена драма про жінку-кравчиню, яка повертається до рідного австралійського містечка. Вона прагне помститися за трагедію, яку пережила в дитинстві, і використовує для цього свої "модні" навички. Фільм занурює в теми спокути, боротьби з власними демонами та самовираження.

"8 подруг Оушена"

Сестра відомого шахрая виходить з в'язниці й збирає команду жінок для грандіозного пограбування. Щоб влаштувати собі розкішне життя, вони мусять пробратися на модний бал та поцупити коштовне діамантове намисто.

"Висока мода"

Естер звершує свою кар'єру головної швачки в майстерні Dior. Одного дня у неї в метро краде сумочку 20-річна Джейд. Замість того, щоб викликати поліцію, вона вирішує подбати про дівчину та передати їй свої знання.