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Коханий-воїн Лесі Нікітюк чесно висловився про перші тижні в ролі батька

Вівторок 08 липня 2025 13:18
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Коханий-воїн Лесі Нікітюк чесно висловився про перші тижні в ролі батька Дмитро Бабчук і Леся Нікітюк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Коханий Лесі Нікітюк, 29-річний військовий Дмитро Бабчук вперше висловився про перші тижні в ролі батька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Бабчука.

Він вирішив поспілкуватися зі своїми підписниками та відповісти на запитання. Фоловери поцікавилися, як він почувається, будучи військовим і батьком.

"Взагалі гуд (добре - ред.), бажання бути поруч 24/7 завжди є, але поки немає такої можливості", - зазначив Дмитро Бабчук.

Коханий-воїн Лесі Нікітюк чесно висловився про перші тижні в ролі батька

Дмитро Бабчук висловився про перші тижні в ролі батька (скриншот)

Що стосується труднощів із новонародженим, військовий також зазначив із гумором.

"Вері дуже кайф. Постійно хочу купувати щось малому, хоча він ще зовсім маленький. Труднощі у важких, ми люди легкі", - написав він у Stories.

Коханий-воїн Лесі Нікітюк чесно висловився про перші тижні в ролі батька

Коханий Нікітюк поспілкувався з підписниками (скриншот)

Що відомо про стосунки Бабчука з Лесею Нікітюк

Популярна телеведуча довгий час не розповідала про своє особисте життя. До цього в неї було кілька невдалих романів, а також вільні стосунки.

Влітку 2024 року в її блозі почали з'являтися пікантні фото з чоловіком. Довгий час вона приховувала, з ким саме зустрічається.

Восени 2024 року вона підтвердила, що зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком, який молодший за неї на 9 років.

Зазначимо, що Бабчук у 20-річному віці вступив до лав ЗСУ.

Спочатку служив у морській піхоті, у 2018 році увійшов до складу нової 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був в окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов до 73-го окремого морського центру ССО.

У січні коханий зробив Нікітюк пропозицію руки та серця, на яку вона відповіла згодою. Приблизно тоді почали з'являтися чутки, що вона вагітна.

Але тільки в червні 2025 року Леся "запостила" фото з животиком - як виявилося пізніше, вже після народження первістка.

15 червня вона народила сина в Першому пологовому будинку в центрі Києва. З чуток, молоді батьки назвали його Орестом.

Коханий-воїн Лесі Нікітюк чесно висловився про перші тижні в ролі батька

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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