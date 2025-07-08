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Возлюбленный-воин Леси Никитюк честно высказался про первые недели в роли отца

Вторник 08 июля 2025 13:18
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Возлюбленный-воин Леси Никитюк честно высказался про первые недели в роли отца Дмитрий Бабчук и Леся Никитюк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Возлюбленный Леси Никитюк, 29-летний военный Дмитрий Бабчук впервые высказался о первых неделях в роли отца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Бабчука.

Он решил пообщаться со своими подписчиками и ответить на вопросы. Фолловеры поинтересовались, как он чувствует себя, будучи военным и отцом.

"Вообще гуд (хорошо - ред.), желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности", - отметил Дмитрий Бабчук.

Возлюбленный-воин Леси Никитюк честно высказался про первые недели в роли отца

Дмитрий Бабчук высказался про первые недели в роли отца (скриншот)

Что касается трудностей с новорожденным, военный также отметил с юмором.

"Вери очень кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы люди легкие", - написал он в Stories.

Возлюбленный-воин Леси Никитюк честно высказался про первые недели в роли отца

Возлюбленный Никитюк пообщался с подписчиками (скриншот)

Что известно про отношения Бабчука с Лесей Никитюк

Популярная телеведущая долгое время не рассказывала о своей личной жизни. До этого у нее было несколько неудачных романов, а также свободные отношения.

Летом 2024 года в ее блоге начали появляться пикантные фото с мужчиной. Долгое время она скрывала, с кем именно встречается.

Осенью 2024 года она подтвердила, что встречается с военным Дмитрием Бабчуком, который младше ее на 9 лет.

Отметим, что Бабчук в 20-летнем возрасте вступил в ряды ВСУ.

Сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО.

В январе возлюбленный сделал Никитюк предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Примерно тогда начали появляться слухи, что она беременна.

Но только в июне 2025 Леся "запостила" фото с животиком - как оказалось позже, уже после рождения первенца.

15 июня она родила сына в Первом роддоме в центре Киева. По слухам, молодые родители назвали его Орестом.

Возлюбленный-воин Леси Никитюк честно высказался про первые недели в роли отца

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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