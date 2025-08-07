ua en ru
Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким сином

Четвер 07 серпня 2025 12:32
Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким сином Леся Нікітюк та її коханий Дмитро Бабчук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Коханий Лесі Нікітюк, 29-річний військовий Дмитро Бабчук, показав у мережі зворушливе фото зі своїм сином, якому скоро виповниться два місяці.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram Бабчука.

Дмитро Бабчук показав фото із сином

"Жинкин син. Маленький Посейдон", - з гумором зазначив він у публікації.

На фото військовий позує зі спини, а в руках тримає крихітного сина.

Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким синомКоханий Нікітюк показав сина (фото: instagram.com/special_my_profession)

Як відреагувала Леся Нікітюк

Телеведуча зі свого боку перепостила цю публікацію в Stories.

"Найкращий фазер (батько - ред.)", - зазначила Леся.

Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким синомЛеся Нікітюк відреагувала на фото Бабчука (скриншот)

Також вона залишила коментар під постом.

"І чулувіків син", - зазначила вона у своїй неповторній манері.

Як відреагували в мережі

Фоловери Дмитра Бабчука одразу ж взялися коментувати миле фото, проте не всі зрозуміли гумор військовослужбовця.

"А чому не ваш спільний син?" - запитав один із підписників.

"Цей жарт не для вас", - відповіла Леся Нікітюк.

Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким синомЯк відреагували підписники Дмитра (скриншот)

Інші ж просто пораділи за пару і засипали Бабчука компліментами:

  • "Кайф"
  • "Як мило і зворушливо"
  • "Опа, хто тут батя"
  • "Сила і ніжність"
  • "Ось цей скарб, про який ти розповідав"
  • "Це прекрасно"
  • "Дуже красиво".

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука

Леся Нікітюк розповіла про стосунки з військовим восени 2024 року.

Уже в січні 2025-го він зробив їй пропозицію руки та серця. Утім, кохані досі не розсекретили, одружилися вони чи ні.

Приблизно в той самий час у мережі почали з'являтися чутки про вагітність Нікітюк, які вона ніяк не коментувала.

15 червня 2025 року в пари народився син. За чутками, молоді батьки назвали його Орестом.

Нікітюк уже повернулася у свою форму після пологів і навіть встигла вийти на роботу.

Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким синомЛеся Нікітюк із сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

