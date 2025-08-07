Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким сином
Коханий Лесі Нікітюк, 29-річний військовий Дмитро Бабчук, показав у мережі зворушливе фото зі своїм сином, якому скоро виповниться два місяці.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram Бабчука.
Дмитро Бабчук показав фото із сином
"Жинкин син. Маленький Посейдон", - з гумором зазначив він у публікації.
На фото військовий позує зі спини, а в руках тримає крихітного сина.
Коханий Нікітюк показав сина (фото: instagram.com/special_my_profession)
Як відреагувала Леся Нікітюк
Телеведуча зі свого боку перепостила цю публікацію в Stories.
"Найкращий фазер (батько - ред.)", - зазначила Леся.
Леся Нікітюк відреагувала на фото Бабчука (скриншот)
Також вона залишила коментар під постом.
"І чулувіків син", - зазначила вона у своїй неповторній манері.
Як відреагували в мережі
Фоловери Дмитра Бабчука одразу ж взялися коментувати миле фото, проте не всі зрозуміли гумор військовослужбовця.
"А чому не ваш спільний син?" - запитав один із підписників.
"Цей жарт не для вас", - відповіла Леся Нікітюк.
Як відреагували підписники Дмитра (скриншот)
Інші ж просто пораділи за пару і засипали Бабчука компліментами:
- "Кайф"
- "Як мило і зворушливо"
- "Опа, хто тут батя"
- "Сила і ніжність"
- "Ось цей скарб, про який ти розповідав"
- "Це прекрасно"
- "Дуже красиво".
Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука
Леся Нікітюк розповіла про стосунки з військовим восени 2024 року.
Уже в січні 2025-го він зробив їй пропозицію руки та серця. Утім, кохані досі не розсекретили, одружилися вони чи ні.
Приблизно в той самий час у мережі почали з'являтися чутки про вагітність Нікітюк, які вона ніяк не коментувала.
15 червня 2025 року в пари народився син. За чутками, молоді батьки назвали його Орестом.
Нікітюк уже повернулася у свою форму після пологів і навіть встигла вийти на роботу.
Леся Нікітюк із сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
