Возлюбленный-воин Леси Никитюк умилил фото с маленьким сыном
Возлюбленный Леси Никитюк, 29-летний военный Дмитрий Бабчук, показал в сети трогательное фото со своим сыном, которому скоро исполнится два месяца.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram Бабчука.
Дмитрий Бабчук показал фото с сыном
"Сын жены. Маленький Посейдон", - с юмором отметил он в публикации.
На фото военный позирует со спины, а в руках держит крошечного сына.
Возлюбленный Никитюк показал сына (фото: instagram.com/special_my_profession)
Как отреагировала Леся Никитюк
Телеведущая в свою очередь перепостила эту публикацию в Stories.
"Лучший фазер (отец - ред.)", - отметила Леся.
Леся Никитюк отреагировала на фото Бабчука (скриншот)
Также она оставила комментарий под постом.
"И сын мужа", - отметила она.
Как отреагировали в сети
Фолловеры Дмитрия Бабчука тут же принялись комментировать милое фото, однако не все поняли юмор военнослужащего.
"А почему не ваш общий сын?" - спросил один из подписчиков.
"Эта шутка не для вас", - ответила Леся Никитюк.
Как отреагировали подписчики Дмитрия (скриншот)
Другие же просто порадовались за пару и засыпали Бабчука комплиментами:
- "Кайф"
- "Как мило и трогательно"
- "Опа, кто тут батя"
- "Сила и нежность"
- "Вот это сокровище, о котором ты рассказывал"
- "Это прекрасно"
- "Очень красиво".
Что известно про отношения Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука
Леся Никитюк рассказала про отношения с военным осенью 2024 года.
Уже в январе 2025-го он сделал ей предложение руки и сердца. Впрочем, возлюбленные до сих пор не рассекретили, поженились они или нет.
Примерно в то же время в сети начали появляться слухи о беременности Никитюк, которые она никак не комментировала.
15 июня 2025 года у пары родился сын. По слухам, молодые родители назвали его Орестом.
Никитюк уже вернулась в свою форму после родов и даже успела выйти на работу.
Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Вас также может заинтересовать
- Стало известно, кто стал новым партнером Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?"
- Сколько стоит лук Леси Никитюк
- Леся Никитюк отпраздновала месяц со дня рождения сына.