Возлюбленный-воин Леси Никитюк умилил фото с маленьким сыном

Возлюбленный Леси Никитюк, 29-летний военный Дмитрий Бабчук, показал в сети трогательное фото со своим сыном, которому скоро исполнится два месяца.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram Бабчука.

Дмитрий Бабчук показал фото с сыном

"Сын жены. Маленький Посейдон", - с юмором отметил он в публикации.

На фото военный позирует со спины, а в руках держит крошечного сына.

Возлюбленный Никитюк показал сына (фото: instagram.com/special_my_profession)

Как отреагировала Леся Никитюк

Телеведущая в свою очередь перепостила эту публикацию в Stories.

"Лучший фазер (отец - ред.)", - отметила Леся.

Леся Никитюк отреагировала на фото Бабчука (скриншот)

Также она оставила комментарий под постом.

"И сын мужа", - отметила она.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Дмитрия Бабчука тут же принялись комментировать милое фото, однако не все поняли юмор военнослужащего.

"А почему не ваш общий сын?" - спросил один из подписчиков.

"Эта шутка не для вас", - ответила Леся Никитюк.

Как отреагировали подписчики Дмитрия (скриншот)

Другие же просто порадовались за пару и засыпали Бабчука комплиментами:

"Кайф"

"Как мило и трогательно"

"Опа, кто тут батя"

"Сила и нежность"

"Вот это сокровище, о котором ты рассказывал"

"Это прекрасно"

"Очень красиво".

Что известно про отношения Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука

Леся Никитюк рассказала про отношения с военным осенью 2024 года.

Уже в январе 2025-го он сделал ей предложение руки и сердца. Впрочем, возлюбленные до сих пор не рассекретили, поженились они или нет.

Примерно в то же время в сети начали появляться слухи о беременности Никитюк, которые она никак не комментировала.

15 июня 2025 года у пары родился сын. По слухам, молодые родители назвали его Орестом.

Никитюк уже вернулась в свою форму после родов и даже успела выйти на работу.

Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)