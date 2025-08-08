ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Колишня актора Темляка звинуватила його в насильстві: "Тиран, аб'юзер, нарцис" (фото та відео)

П'ятниця 08 серпня 2025 21:31
UA EN RU
Колишня актора Темляка звинуватила його в насильстві: "Тиран, аб'юзер, нарцис" (фото та відео) Костянтин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Поліна Іваненко

Актор та військовий Костянтин Темляк, який знявся у кліпі Jerry Heil і YARMAK разом зі своєю дружиною, потрапив у скандал. Його колишня дівчина, Анастасія Соловйова, публічно звинуватила його у насильстві, побитті та моральному знущанні.

Що розповіла ексобраниця Темляка і як він на це відреагував, розповідає РБК-Україна.

Колишня відомого актора звинуватила його у насильстві

Так, після прем'єри кліпу, в якому Темляк та його дружина розчулили мережу щемливими сценами, його колишня вийшла в Stories та розповіла, що написала та зібрала допис, на який наважувалася 4 роки.

"Тема домашнього насильства й досі залишається табуйованою в нашому суспільстві. Про неї рідко говорять вголос - не тому, що її не існує, а тому що жертви бояться осуду, недовіри, сорому. Бо завжди знайдеться хтось, хто скаже: "сама довела", "а чого не пішла після першого удару", "як так можна себе не поважати", "сама винна", "та вона бреше", - написала Анастасія.

І, зазначила вона, ніхто не має права виправдовувати насильство ані "поганим настроєм", ані "ревнощами", ані чимось ще. Адже ніхто не знає, "як це - жити в страху, коли людина, яка обіцяла тебе любити, перетворюється на джерело болю".

Дівчина зізналася, що мовчала про пережите через сором, адже він "медійна людина з авторитетом", а в неї мало підписників, та недостатня кількість доказів насилля.

"Мова піде про Костянтина Темляка - актора "Театру на Подолі", волонтера, представника української культури, військового та люблячого чоловіка своєї дружини. Саме таким його бачить суспільство. Але я вам відкрию іншу сторону. Костянтин Темляк - тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", - написала Соловйова.

"Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися в своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав
мене як особистість", - додала вона.

Колишня актора Темляка звинуватила його в насильстві: &quot;Тиран, аб'юзер, нарцис&quot; (фото та відео)Колишня Темляка публічно заговорила про аб'юз (скріншот)

Далі вона розповіла, у чому саме звинувачує актора. Дівчина описала життя з ним, йшлося про побиття руками й ногами. А ще вона детально окреслила "правила", яких дотримувалася у стосунках з ним.

Темляка звинуватили в насильстві (скріншоти)

Також Анастасія показала скріншоти листування. За словами дівчини, прояви агресії були регулярними. А потім, коли вона вже не була у стосунках з Темляком, Соловйова написала його новій обраниці, аби спробувати її попередити.

Колишня Темляка заговорила про тиранічні стосунки (скріншоти)

"Навіть після всього цього - принижень, зради, контролю - я, ніби загіпнотизована, все ще шукала в ньому щось хороше. Виправдовувала. Вірила, що він зміниться. Думала: "Це ж він просто не справляється з життям. Це не його справжнє обличчя. Це він страждає. В мене вистачить сил йому допомогти." І продовжувала, навіть після того як ми розійшлись, підтримувати з ним хоч якийсь "дружній" звʼязок", - написала Анастасія.

"Ми багато разів розходились і знову сходились. Це класика таких стосунків - коло, яке з кожним разом душить сильніше. Але коли ти стикаєшся з цим вперше, ти не розумієш, що саме з тобою відбувається. Ти не знаєш, де закінчується любов і починається залежність. Ти втрачаєш себе поступово - день за днем, крок за кроком. А коли озираєшся - тебе вже немає. Є тільки тінь. Жінка, яка боїться дихати, підбирає слова при розмові, щоб не зіпсувати чийсь настрій", - додала вона.

Колишня відомого актора зробила відверте зізнання (скріншоти)

За словами Соловйової, нині вона хоче, щоб "цю правду" бачила не лише вона, а й інші - "ті, хто досі не уявляє, хто насправді стоїть перед ними".

"Такі люди не змінюються, вони удосконалюють свої навички маскування. Бо за образом "талановитого актора", "захисника країни", "волонтера", "викладача" може ховатись вовк в шкурі вівці. Бо, можливо, зараз ця людина вчить ваших дітей акторської майстерності, дає поради з "високої сцени" і збирає оплески від тих, хто не знає, що він робив у тиші чужих квартир. Я говорю це не зі злістю. А з надією. Що тиша більше не прикриватиме насильство", - зазначила вона.

Анастасія звернулася до жінок, які пережили чи переживають подібне. Вона підтримала всіх, хто опинився в аб'юзивних стосунках та наголосила, що це не їхня провина.

Повний допис Соловйової з відео та голосовими повідомленнями

Як відерагував Темляк

Згодом актор відреагував на допис колишньої. На своїй сторінці в Instagram він розмістив відео, в якому відповів на звинувачення Анастасії. А в описі він вибачився та звернувся до тих, кого образив.

"В моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, - якою, як виявилось, є насправді. (Анастасія) висвітлила тему наших колишніх стосунків, того, що я не одноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути, або стиснути руку до синця - це правда. Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви у поліцію) і моральну відповідальність", - написав Темляк.

Що написав Темляк (скріншот)

"В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці: Мені неймовірно соромно за те, якою людиною - як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити і стати тим, ким я є тепер. Дякую за увагу", - також написав він в кінці.

Реакція Темляка на відео

Дружина актора, Анастасія Нестеренко, поки що ніяк не коментувала допис його колишньої. Але вона "репостнула" відео з вибаченнями актора в Stories. Нагадаємо, про їхнє весілля стало відомо влітку минулого року.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки Темляка, Соловйової та Нестеренко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу сканал Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України