Бывшая актера Темляка обвинила его в насилии: "Тиран, абьюзер, нарцисс" (фото и видео)

Актер и военный Константин Темляк, который снялся в клипе Jerry Heil и YARMAK вместе со своей женой , попал в скандал. Его бывшая девушка, Анастасия Соловьева, публично обвинила его в насилии, избиении и моральном издевательстве.

Бывшая известного актера обвинила его в насилии

Так, после премьеры клипа, в котором Темляк и его жена растрогали сеть трогательными сценами, его бывшая вышла в Stories и рассказала, что написала и собрала пост, на который решалась 4 года.

"Тема домашнего насилия до сих пор остается табуированной в нашем обществе. О ней редко говорят вслух - не потому, что ее не существует, а потому что жертвы боятся осуждения, недоверия, стыда. Потому что всегда найдется кто-то, кто скажет: "сама довела", "а чего не ушла после первого удара", "как так можно себя не уважать", "сама виновата", "да она врет", - написала Анастасия.

И, отметила она, никто не имеет права оправдывать насилие ни "плохим настроением", ни "ревностью", ни чем-то еще. Ведь никто не знает, "как это - жить в страхе, когда человек, который обещал тебя любить, превращается в источник боли".

Девушка призналась, что молчала о пережитом из-за стыда, ведь он "медийный человек с авторитетом", а у нее мало подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия.

"Речь пойдет о Константине Темляке - актере "Театра на Подоле", волонтере, представителе украинской культуры, военном и любящем муже своей жены. Именно таким его видит общество. Но я вам открою другую сторону. Константин Темляк - тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ "человек", - написала Соловьева.

"Мужчина", который неоднократно поднимал на меня руку (как оказалось впоследствии не только на меня), обвинял в изменах, контролировал, разрушал мою психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и реальности вокруг, и каждый день ломал

меня как личность", - добавила она.

Бывшая Темляка публично заговорила об абьюзе (скриншот)

Далее она рассказала, в чем именно обвиняет актера. Девушка описала жизнь с ним, речь шла об избиении руками и ногами. А еще она подробно очертила "правила", которых придерживалась в отношениях с ним.

Темляка обвинили в насилии (скриншоты)

Также Анастасия показала скриншоты переписки. По словам девушки, проявления агрессии были регулярными. А потом, когда она уже не была в отношениях с Темляком, Соловьева написала его новой избраннице, чтобы попытаться ее предупредить.

Бывшая Темляка заговорила о тиранических отношениях (скриншоты)

"Даже после всего этого - унижений, измен, контроля - я, будто загипнотизированная, все еще искала в нем что-то хорошее. Оправдывала. Верила, что он изменится. Думала: "Это же он просто не справляется с жизнью. Это не его истинное лицо. Это он страдает. У меня хватит сил ему помочь." И продолжала, даже после того как мы разошлись, поддерживать с ним хоть какую-то "дружескую" связь", - написала Анастасия.

"Мы много раз расходились и снова сходились. Это классика таких отношений - круг, который с каждым разом душит сильнее. Но когда ты сталкиваешься с этим впервые, ты не понимаешь, что именно с тобой происходит. Ты не знаешь, где заканчивается любовь и начинается зависимость. Ты теряешь себя постепенно - день за днем, шаг за шагом. А когда оглядываешься - тебя уже нет. Есть только тень. Женщина, которая боится дышать, подбирает слова при разговоре, чтобы не испортить чье-то настроение", - добавила она.

Бывшая известного актера сделала откровенное признание (скриншоты)

По словам Соловьевой, сейчас она хочет, чтобы "эту правду" видела не только она, но и другие - "те, кто до сих пор не представляет, кто на самом деле стоит перед ними".

"Такие люди не меняются, они совершенствуют свои навыки маскировки. Потому что за образом "талантливого актера", "защитника страны", "волонтера", "преподавателя" может скрываться волк в шкуре овцы. Потому что, возможно, сейчас этот человек учит ваших детей актерскому мастерству, дает советы с "высокой сцены" и собирает аплодисменты от тех, кто не знает, что он делал в тишине чужих квартир. Я говорю это не со злостью. А с надеждой. Что тишина больше не будет прикрывать насилие", - отметила она.

Анастасия обратилась к женщинам, которые пережили или переживают подобное. Она поддержала всех, кто оказался в абьюзивных отношениях и подчеркнула, что это не их вина.

Полный пост Соловьевой с видео и голосовыми сообщениями

Как отреагировал Темляк

Впоследствии актер отреагировал на пост бывшей. На своей странице в Instagram он разместил видео, в котором ответил на обвинения Анастасии. А в описании он извинился и обратился к тем, кого обидел.

"В моей жизни был страшный период, когда я был совсем не тем человеком, которым хотел бы быть, - каким, как оказалось, есть на самом деле. (Анастасия) осветила тему наших бывших отношений, того, что я не раз позволял себе физически повредить ее, толкнуть, или сжать руку до синяка - это правда. Мне очень стыдно за свою слабость, свою недоразвитость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть почва для заявления в полицию) и моральную ответственность", - написал Темляк.

Что написал Темляк (скриншот)

"У меня плохо получается врать, поэтому я закончу мыслью, которая сейчас живет в моем сердце: Мне невероятно стыдно за то, каким человеком - как партнер я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь. Спасибо за внимание", - также написал он в конце.

Реакция Темляка на видео

Супруга актера, Анастасия Нестеренко, пока что никак не комментировала пост его бывшей. Но она "репостнула" видео с извинениями актера в Stories. Напомним, об их свадьбе стало известно летом прошлого года.