Міг піти замість Терена: звільнений з полону захисник Маріуполя розкритикував "Холостяк"
Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов, який потрапив в російський полон у Маріуполі, міг стати героєм шоу "Холостяк". Втім, він відмовився від такої пропозиції, хоча й його серце був вільним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Діанов розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Чому звільнений з полону захисник Маріуполя не пішов на "Холостяк"
Так, Діанов пригадав, що на одному з проектів він зустрів Григорія Решетника та його дружину Христину. Тоді захисник був без пари.
І ведучий "Холостяка" спитав, чи не хоче Михайло стати новим героєм реаліті. Це було до зйомок сезону з ветераном Олександром Будьком (Тереном). Діанов одразу відмовився. Виявилося, ця програма йому не подобається.
"А чим? А що там доброго? Ну, чим закінчилось для Саші? Тригерами, хейтом, обзиваннями. Візуально це схоже на якийсь, як би то акуратніше сказати, публічний дім", - прямо сказав Михайло.
Він згадав, що після проекту Терен отримав чимало критики. І, зазначив Діанов, себе у такому реаліті він не бачив.
Діанов пояснив, чому не пішов на шоу "Холостяк" (скріншот)
"Я взагалі не розумію цього шоу. Як на шоу можна відкриватися комусь, на камеру? Тим більше я прекрасно бачив, що Терен з навушниками був постійно, що йому говорили... Ну як ти приходиш, стоять 20 дівчат, які, ну, там основна маса з них - блогерки та тіктокерки", - сказав захисник.
За його словами, він більше дізнався про шоу "Холостяк" та почав цікавитися подіями на проекті вже тоді, коли його туди покликали. І фінал програми йому не сподобався.
Коли ж Дьомін спитав, чи могло бути так, що сезон з Діановим був би іншим, захисник відповів прямо.
"Я зробив краще, просто туди не пішов і все", - пожартував Михайло.
Вас може зацікавити
-
Михайло Діанов відповів, кого вважає ухилянтами, і чи засуджує таких чоловіків
-
Захисник "Азовсталі" Діанов здивував зізнанням про життя з дружиною
-
Як Діанов та його обраниця провели медовий місяць після таємного весілля.