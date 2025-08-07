ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Міг піти замість Терена: звільнений з полону захисник Маріуполя розкритикував "Холостяк"

Четвер 07 серпня 2025 22:25
UA EN RU
Міг піти замість Терена: звільнений з полону захисник Маріуполя розкритикував "Холостяк" Олександр Терен та Михайло Діанов (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов, який потрапив в російський полон у Маріуполі, міг стати героєм шоу "Холостяк". Втім, він відмовився від такої пропозиції, хоча й його серце був вільним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Діанов розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Чому звільнений з полону захисник Маріуполя не пішов на "Холостяк"

Так, Діанов пригадав, що на одному з проектів він зустрів Григорія Решетника та його дружину Христину. Тоді захисник був без пари.

І ведучий "Холостяка" спитав, чи не хоче Михайло стати новим героєм реаліті. Це було до зйомок сезону з ветераном Олександром Будьком (Тереном). Діанов одразу відмовився. Виявилося, ця програма йому не подобається.

"А чим? А що там доброго? Ну, чим закінчилось для Саші? Тригерами, хейтом, обзиваннями. Візуально це схоже на якийсь, як би то акуратніше сказати, публічний дім", - прямо сказав Михайло.

Він згадав, що після проекту Терен отримав чимало критики. І, зазначив Діанов, себе у такому реаліті він не бачив.

Міг піти замість Терена: звільнений з полону захисник Маріуполя розкритикував &quot;Холостяк&quot;Діанов пояснив, чому не пішов на шоу "Холостяк" (скріншот)

"Я взагалі не розумію цього шоу. Як на шоу можна відкриватися комусь, на камеру? Тим більше я прекрасно бачив, що Терен з навушниками був постійно, що йому говорили... Ну як ти приходиш, стоять 20 дівчат, які, ну, там основна маса з них - блогерки та тіктокерки", - сказав захисник.

За його словами, він більше дізнався про шоу "Холостяк" та почав цікавитися подіями на проекті вже тоді, коли його туди покликали. І фінал програми йому не сподобався.

Коли ж Дьомін спитав, чи могло бути так, що сезон з Діановим був би іншим, захисник відповів прямо.

"Я зробив краще, просто туди не пішов і все", - пожартував Михайло.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Михайло Діанов Зірки шоу-бізнесу
Новини
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки