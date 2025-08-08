Колишня актора Темляка звинуватила його в насильстві: "Тиран, аб'юзер, нарцис" (фото та відео)

Колишня відомого актора звинуватила його у насильстві

Так, після прем'єри кліпу, в якому Темляк та його дружина розчулили мережу щемливими сценами, його колишня вийшла в Stories та розповіла, що написала та зібрала допис, на який наважувалася 4 роки.

"Тема домашнього насильства й досі залишається табуйованою в нашому суспільстві. Про неї рідко говорять вголос - не тому, що її не існує, а тому що жертви бояться осуду, недовіри, сорому. Бо завжди знайдеться хтось, хто скаже: "сама довела", "а чого не пішла після першого удару", "як так можна себе не поважати", "сама винна", "та вона бреше", - написала Анастасія.

І, зазначила вона, ніхто не має права виправдовувати насильство ані "поганим настроєм", ані "ревнощами", ані чимось ще. Адже ніхто не знає, "як це - жити в страху, коли людина, яка обіцяла тебе любити, перетворюється на джерело болю".

Дівчина зізналася, що мовчала про пережите через сором, адже він "медійна людина з авторитетом", а в неї мало підписників, та недостатня кількість доказів насилля.

"Мова піде про Костянтина Темляка - актора "Театру на Подолі", волонтера, представника української культури, військового та люблячого чоловіка своєї дружини. Саме таким його бачить суспільство. Але я вам відкрию іншу сторону. Костянтин Темляк - тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", - написала Соловйова.

"Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися в своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав

мене як особистість", - додала вона.

Колишня Темляка публічно заговорила про аб'юз (скріншот)

Далі вона розповіла, у чому саме звинувачує актора. Дівчина описала життя з ним, йшлося про побиття руками й ногами. А ще вона детально окреслила "правила", яких дотримувалася у стосунках з ним.

Темляка звинуватили в насильстві (скріншоти)

Також Анастасія показала скріншоти листування. За словами дівчини, прояви агресії були регулярними. А потім, коли вона вже не була у стосунках з Темляком, Соловйова написала його новій обраниці, аби спробувати її попередити.

Колишня Темляка заговорила про тиранічні стосунки (скріншоти)

"Навіть після всього цього - принижень, зради, контролю - я, ніби загіпнотизована, все ще шукала в ньому щось хороше. Виправдовувала. Вірила, що він зміниться. Думала: "Це ж він просто не справляється з життям. Це не його справжнє обличчя. Це він страждає. В мене вистачить сил йому допомогти." І продовжувала, навіть після того як ми розійшлись, підтримувати з ним хоч якийсь "дружній" звʼязок", - написала Анастасія.

"Ми багато разів розходились і знову сходились. Це класика таких стосунків - коло, яке з кожним разом душить сильніше. Але коли ти стикаєшся з цим вперше, ти не розумієш, що саме з тобою відбувається. Ти не знаєш, де закінчується любов і починається залежність. Ти втрачаєш себе поступово - день за днем, крок за кроком. А коли озираєшся - тебе вже немає. Є тільки тінь. Жінка, яка боїться дихати, підбирає слова при розмові, щоб не зіпсувати чийсь настрій", - додала вона.

Колишня відомого актора зробила відверте зізнання (скріншоти)

За словами Соловйової, нині вона хоче, щоб "цю правду" бачила не лише вона, а й інші - "ті, хто досі не уявляє, хто насправді стоїть перед ними".

"Такі люди не змінюються, вони удосконалюють свої навички маскування. Бо за образом "талановитого актора", "захисника країни", "волонтера", "викладача" може ховатись вовк в шкурі вівці. Бо, можливо, зараз ця людина вчить ваших дітей акторської майстерності, дає поради з "високої сцени" і збирає оплески від тих, хто не знає, що він робив у тиші чужих квартир. Я говорю це не зі злістю. А з надією. Що тиша більше не прикриватиме насильство", - зазначила вона.

Анастасія звернулася до жінок, які пережили чи переживають подібне. Вона підтримала всіх, хто опинився в аб'юзивних стосунках та наголосила, що це не їхня провина.

Повний допис Соловйової з відео та голосовими повідомленнями

Як відерагував Темляк

Згодом актор відреагував на допис колишньої. На своїй сторінці в Instagram він розмістив відео, в якому відповів на звинувачення Анастасії. А в описі він вибачився та звернувся до тих, кого образив.

"В моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, - якою, як виявилось, є насправді. (Анастасія) висвітлила тему наших колишніх стосунків, того, що я не одноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути, або стиснути руку до синця - це правда. Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви у поліцію) і моральну відповідальність", - написав Темляк.



Що написав Темляк (скріншот)

"В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці: Мені неймовірно соромно за те, якою людиною - як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити і стати тим, ким я є тепер. Дякую за увагу", - також написав він в кінці.

Реакція Темляка на відео

Дружина актора, Анастасія Нестеренко, поки що ніяк не коментувала допис його колишньої. Але вона "репостнула" відео з вибаченнями актора в Stories. Нагадаємо, про їхнє весілля стало відомо влітку минулого року.