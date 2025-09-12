Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж: "Ми сучасна пара за 50"

Колишня дружина Віктора Павліка, 52-річна танцівниця Лариса Созаєва, розкрила неочікувані подробиці особистого життя. Вона офіційно вийшла заміж за свого коханого Костянтина та розповіла про нестандартне весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Созаєвої OBOZ.UA.

Як Созаєва познайомилася з коханим

Вони почали зустрічатися за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, а познайомилися у застосунку Tinder. Метч відбувся через кілька днів після реєстрації.

"Я його "свайпнула" вправо, а він мені написав, що в мене гарні та добрі очі. Я написала йому одразу, чия колишня дружина, щоб розумів, що людина серйозна (сміється). Він зачепив тему втікача Януковича, і я зрозуміла, що він теж дуже серйозна людина", - поділилася вона.

Костянтин теж виявися розлученим. Спочатку перша зустріч пари зірвалася, але згодом Лариса написала бойфренду. Тоді вона переживала втрату сина Павла.

Одружуватися ніхто не планував. Проте зрештою симпатія переросла у міцний союз.

"Я вразила його своєю простотою, веселим і легким характером та стійкістю в життєвих обставинах. Одним словом, таких як я, не буває, тому треба брати", - сказала Созаєва.

Созаєва про нове кохання (фото: instagram.com/lorushkasozaeva)

Яким було весілля колишньої Віктора Павліка

Весілля вийшло абсолютно нестандартним - без пишних гулянь, традиційної пропозиції руки та серця й навіть без присутності одне одного в момент укладення шлюбу. Закохані узаконили стосунки онлайн.

"Ми така сучасна крута пара за 50 у стосунках-застосунках! Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі!" - розповіла Лариса.

Вона також зазначила, що рішення про шлюб було природним. Костянтин переїхав до неї жити, бо їй так було зручно.

"Ми стали жити разом і це означало: ти моя дружина, я з тобою до кінця", - пояснила вона.

Пара також планувала влаштувати невеличке свято, але діти чоловіка через війну живуть за кордоном.

Созаєва про весілля (фото: instagram.com/lorushkasozaeva)

Що відомо про Ларису Созаєву та Віктора Павліка

Колишні були разом понад 20 років, але у 2016-му розлучилися. У шлюбі в них народився син Павло, який трагічно помер внаслідок раку у 2020 році.

Після розриву між ними були суперечки щодо майна, але згодом конфлікти залагодили. Нині обидва щасливі в нових стосунках - Віктор з дружиною Катерино, а Лариса - з Костянтином.