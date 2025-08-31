Молода дружина Павліка кинула сміливий виклик хейтерам: "То не любов, а розрахунок" (відео)
31-річна блогерка Катерина Репяхова відповіла всім, хто критикує її за шлюб з 59-річним співаком Віктором Павліком. Через різницю у віці обраниця артиста нерідко вимушена читати негативні коментарі.
Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Репяхова показала відео зі співаком.
Дружина Павліка звернулася до критиків
Так, Катерина опублікувала відео, на якому вона та її чоловік позують поруч з його байком. Репяхова з'явилася в кадрі у чорній сукні та стильних "балетках", а сам артист був у "байкерському вбранні". Співак позував у чорних штанах, шкіряній куртці та чорному шоломі.
Але головна "родзинка" цього допису не лише у самому відео. Під ним Катерина перерахувала хейтерські коментарі, які читає в соцмережах.
"Тато і доця, дід і внучка, він їй у тата годиться. Вона поруч виглядає, як дитина. На фоні видно сильну різницю. Він постарів, а вона ще молода, вони довго разом не будуть, їй потрібні гроші, а йому молода дружина. То не любов, а розрахунок, йому б уже онуків бавити, а він ще дітей заводить. Він старий, навіщо їй такий, у нього донька могла б бути такого ж віку. Такі стосунки ненадовго, вона пограється й піде. Це ненормально, коли майже 30 років різниці", - написала Репяхова.
А в кінці вона додала фразу "можете продовжувати", якою красномовно кинула виклик хейтерам.
Репяхова відреагувала на критику (скріншот)
"Шановне панство, хочу попередити всіх! ВП буде старіти з кожним роком все більше, а я - ставати молодшою. Він не визнає будь-які косметологічні втручання (а я визнаю) і йому в цьому році 60. Я до цього готова, якщо ви не готові - знаєте, що робити", - написала Катерина в Stories.
Реакція мережі
У коментарях фани підтримали Репяхову та Павліка. Вони написали:
- "Вони красиві разом. Він гарно до неї ставиться, з ніжністю та турботою. Вона прекрасна дружина та мама, а він надійний чоловік та батько. Вони разом, бо коханню нема віку. Вони обоє заробляють гроші і забезпечують сім’ю"
- "Поки нікчемні обговорюють чужі життя, щасливі насолоджуються кожним моментом! Ніколи не розуміла яке кому діло, коли люди щасливі разом? Любимо Вашу сім'ю! Так тримати!"
- "Розумні таке не напишуть, а дурним не докажеш. В моєму розумінні, у вас прекрасний, надійний тандем, де жінка є ніжною і коханою жінкою, де нею опікуються наче дитиною, де її поважають як друга, бо ви і працюєте разом, де люблять найбільше у світі і про це говорять його пісні до вас".
Вас може зацікавити
-
Дружина Віктора Павліка зробила ще одну операцію і показала результат
-
Син Павліка і Репяхової сказав свої перші слова
-
Як виглядав син Віктора Павліка, який помер від раку.