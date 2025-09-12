Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж: "Мы современная пара за 50"

Бывшая жена Виктора Павлика, 52-летняя танцовщица Лариса Созаева, раскрыла неожиданные подробности личной жизни. Она официально вышла замуж за своего возлюбленного Константина и рассказала о нестандартной свадьбе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Созаевой OBOZ.UA.

Как Созаева познакомилась с возлюбленным

Они начали встречаться за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, а познакомились в приложении Tinder. Метч состоялся через несколько дней после регистрации.

"Я его "свайпнула" вправо, а он мне написал, что у меня красивые и добрые глаза. Я написала ему сразу, чья бывшая жена, чтобы понимал, что человек серьезный (смеется). Он затронул тему беглого Януковича, и я поняла, что он тоже очень серьезный человек", - поделилась она.

Константин тоже оказался разведенным. Сначала первая встреча пары сорвалась, но впоследствии Лариса написала бойфренду. Тогда она переживала потерю сына Павла.

Жениться никто не планировал. Однако в конце концов симпатия переросла в крепкий союз.

"Я поразила его своей простотой, веселым и легким характером и устойчивостью в жизненных обстоятельствах. Одним словом, таких как я, не бывает, поэтому надо брать", - сказала Созаева.

Созаева о новой любви (фото: instagram.com/lorushkasozaeva)

Какой была свадьба бывшей Виктора Павлика

Свадьба получилась совершенно нестандартной - без пышных гуляний, традиционного предложения руки и сердца и даже без присутствия друг друга в момент заключения брака. Влюбленные узаконили отношения онлайн.

"Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы!" - рассказала Лариса.

Она также отметила, что решение о браке было естественным. Константин переехал к ней жить, потому что ей так было удобно.

"Мы стали жить вместе и это означало: ты моя жена, я с тобой до конца", - пояснила она.

Пара также планировала устроить небольшой праздник, но дети мужа из-за войны живут за границей.

Созаева о свадьбе (фото: instagram.com/lorushkasozaeva)

Что известно о Ларисе Созаевой и Викторе Павлике

Бывшие были вместе более 20 лет, но в 2016-м развелись. В браке у них родился сын Павел, который трагически умер в результате рака в 2020 году.

После разрыва между ними были споры относительно имущества, но впоследствии конфликты уладили. Сейчас оба счастливы в новых отношениях - Виктор с женой Екатериной, а Лариса - с Константином.